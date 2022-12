Cum ține Majda Aboulumosha kilogramele departe, de Crăciun. La ce apelează vedeta PRO TV: „Nu stau departe” VIDEO EXCLUSIV

Majda Aboulumosha adoră pregătirile specifice pentru masa de Crăciun și nu are niciun stres legat de greutate, care ar putea oscila în următoarea perioadă. Cum ține Majda Aboulumosha kilogramele departe, de Crăciun. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a mărturisit că bunica a fost cea care împrietenit-o cu arta culinară, iar ea, la rândul ei, îi creează amintiri frumoase fiicei sale, Jaqueline.

Majda Aboulumosha reușește să fie o gospodină desăvârșită, fără să guste până se satură din mâncărurile făcute.

De curând, am ținut dieta pe care am ținut-o în trecut, ca să văd dacă mai am suficientă ambiție. Știu că aș putea ajunge, din nou, în punctul în care îmi doresc. Gust, adică nu stau departe de tot. Important este să ai un echilibru. Să știi să guști câte puțin din toate.

„În primul rând, reușesc să fac masa pentru familia mea și pentru prieteni. Îmi place foarte mult să gătesc din pasiune și cu dragoste pentru ei și atunci nu mi se pare un efort. Cum nu mi se pare un efort nici să mă abțin. Am învățat, în timp, având în vedere că am avut 30 de kg peste.

Majda Aboulumosha întotdeauna a fost din copilărie fascinată de arta culinară, vedeta prezentând și o astfel de rubrică în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV.

„De la mama, de la bunica mea. Nu o mai am, nu mai este printre noi, ea m-a învățat. Aveam un caiețel în care îmi notam. Se făcea ciorbă de cartof, mămăligă am învățat pentru prima dată să fac, mazăre… Stăteam tot timpul în bucătărie.

Prezentatoarea TV își amintește că în copilărie i se întâmpla să adoarmă tot așteptându-l pe Moș Crăciun. Își dorește ca și fiica ei să se bucure în continuare de acest miraj.

Dincolo de pregătirile specifice de Crăciun, bucuria cea mai mare a Majdei Aboulumosha este despre întâlnirea cu oamenii dragi și clipele petrecute alături de ei.

Majda Aboulumosha este mulțumită și recunoscătoare pentru tot ce are.

„Nu am fost adepta bilanțului, nu prea mi-am pus pe hârtie. S-a întâmplat într-un an, într-adevăr, să îmi zic că anul următor o să fie anul meu, în care o să accept mai multe provocări. De fel, pun în balanță totul, dar sunt foarte atentă ce îmi aleg în viață. Am învățat să mă bucur de tot ce mă înconjoară. Așa eram oricum eu construită. Să mă bucur de moment.

Atunci, îmbrățișez cu drag tot ce mi se întâmplă, că am rămas în echipa „Vorbește lumea”, am parte de o comunitate pe Instagram care este activă și cu care comunic. Pe plan personal, sunt foarte bine, sunt liniștită. Sunt iubită, am un copil care e foarte ok, îi place la școală. Eu sunt foarte mulțumită”, a conchis ea.