Cum şi-a umilit o mireasă soacra în toiul nunţii, de faţă cu toţi invitaţii. Nu s-a putut abţine când a văzut că a încălcat o regulă importantă

Unul din cele mai importante momente din viața fiecăruia este ziua nunții și, implicit, marea petrecere cu această ocazie. Dar, pentru unii, poate deveni cea mai urâtă zi, mai ales dacă intervine proverbiala soacră și face anumite lucruri deranjante. Este și cazul despre care relatăm azi. Mireasa povestește că nu s-a putut abţine când a văzut că a încălcat o regulă importantă. Așa că hai să vedem cum şi-a umilit o mireasă soacra în toiul nunţii, de faţă cu toţi invitaţii.

Cum poate deveni ziua nunții un coșmar, iar de vină e soacra

Unii oameni spun „Da” și sfârșesc prin a avea un partener minunat și socri la fel de minunați. Cât de norocoși sunt aceștia! Dar nu toată lumea are parte de o soacră cu care să se laude. Unii dau lovitura în privința partenerului, dar dau greș când vine vorba de socri. Soacrele care nu se descurcă pot varia de la enervante la de-a dreptul toxice.

Vezi și: „M-ai lăsat vecină cu soacra”. Filmarea în care mama lui Gerard Pique pare că o agresează pe Shakira i-a șocat pe fanii artistei – VIDEO

Nu puține sunt astfel de cazuri în care soacrele, indiferent de ce parte ar fi, să devină acea persoană enervantă care-ți ridică nervii la un alt nivel. Dacă vă regăsiți în aceste situații, din păcate avem o veste pentru voi: asta este viața! Nu tot timpul lucrurile merg pe roate la toate capitolele, inclusiv în cel al soacrelor, iar următoarele comportamente rele ale soacrelor sunt suficiente pentru a face un sfânt să înjure.

Soacra te sună când are nevoie de copilul ei

Sună telefonul, este soacra ta. Vrea să știe ce mărime de centură are odrasla ei, la ce oră trec pe la ea să tundă gazonul sau dacă au primit vreunul dintre ultimele 200 de mesaje vocale pe care le-a lăsat. Se pare că îi scapă mereu că nu ești, într-adevăr, secretara sau secretarul personal a partenerului sau partenerei tale. Dacă are nevoie să-i contacteze, ei au un e-mail, un telefon și ea știe foarte bine adresa ta de acasă. Nu are niciun motiv să vă contacteze atunci când are cu adevărat nevoie de copilul ei. Aveți destule de făcut și fără să fiți intermediarul de comunicare pentru soacra și soțul sau soția.

Vezi și: Căsniciile sortite divorţului. Singurul lucru care le poate salva, conform unui studiu

Soacra nu crede în limite

Ieși de la duș, cobori scările și acolo este soacra, amestecându-se în bucătărie, a trebuit să treacă pe aici și să pună o caserolă pentru că familia ta ar muri clar de foame. Tu și partenerul sau partenera ta discutați planurile de vacanță la o reuniune de familie, iar părerea ei este chiar foarte importantă, așa că, fie că vreți, fie că nu, ea va trebui să vi-o împărtășească.

Crede că este ziua inversă când vine vorba de copiii voștri

Tu le spui copiilor să își pună o haină pe ei, iar ea le permite să alerge fără una. Tu le dai o oră strictă de culcare la ora 21.00, dar ea trece peste decizia executivă și pretinde că seara este liberă pentru toți. Când soacra ta este prin preajmă, parcă ar fi ziua inversă. Regulile și liniile directoare pe care le ai pentru familia ta nu mai există în prezența ei, iar ea pare să creadă că este cea care conduce toate acțiunile.

Este exasperant, este derutant și creează conflicte și tensiuni între parteneri. În niciun caz partenerul sau partenera nu vrea să se interpună între cele mai importante două persoane din viața lor. Acest lucru nu este în regulă. Soacra ta a avut copii. Ea a făcut regulile și rutinele când aceștia creșteau. A avut rândul ei. În casa ta, voi luați deciziile.

Vezi și: Bianca Drăgușanu, săgeată acidă la adresa ”soacrei” sale. Ce a postat în atenția mamei lui Gabi Bădălău

Soacra îți dă sfaturi atunci când este clar că nu le dorești

Copilul acela are nevoie de șosete. Copiii ar trebui să ia cina mai devreme în timpul serii. Bunicilor le place să împartă sfaturi în stânga și în dreapta. În timp ce unele sfaturi pot fi bune și utile, soacrele pot deveni rapid parteneri parentali nepoftiți, care nu pot recunoaște când ar trebui să se retragă. Există cu siguranță un timp și un loc pentru sfaturi de la membrii mai în vârstă ai familiei, iar dacă soacra ta îți oferă perspectiva și gândurile ei despre orice, atunci este cu siguranță nevoie de spațiu din partea ei.

Acestea sunt doar o parte din scenariile în care mama-soacră este personajul principal, și nu totdeauna știm cum să gestionăm astfel de lucruri, dar cu timpul se învață, ca orice alt lucru. Dar, ce te faci când soacra îți distruge, încă de la început, starea de fapt a lucrurilor, chiar în ziua nunții. Se pare că o mireasă din Marea Britanie a trecut exact printr-un astfel de epsiod, și a răbufnit, după ce nu s-a putut abţine când a văzut că a încălcat o regulă importantă. Așa că, hai să vedem cum şi-a umilit o mireasă soacra în toiul nunţii, de faţă cu toţi invitaţii.

Cum şi-a umilit o mireasă soacra în toiul nunţii, de faţă cu toţi invitaţii

În timp ce la nunți sunt obișnuiți cu un discurs amuzant sau sănătos din partea unui prieten sau a unui membru al familiei, nu toată lumea este entuziasmată de această tradiție populară. O mireasă a fost brutal de sinceră cu privire la ura ei pentru discursuri și a impus o regulă strictă „fără discursuri” la nunta ei, dar nu toată lumea a dat curs cererii. După ce soacra ei a încălcat regula în timpul cinei, mireasa a mers pe Reddit pentru a recunoaște că și-a umilit public soacra pentru trădarea ei.

„Urăsc discursurile. Nu am înțeles niciodată atracția. Cred că sunt plictisitoare, obositoare și foarte foarte forțate, dar, acestea fiind spuse, aceasta este doar opinia mea și nu am forțat niciodată pe nimeni. Am asistat la discursuri lungi și excoriante fără să mă plâng, ca orice altă ființă umană decentă. Totuși, când a fost rândul meu să mă căsătoresc, nu am cerut niciun discurs. Am scris că i-am iubit pe toți și că știam că ei ne iubesc, așa că, dacă vreți să spuneți ceva, spuneți-ne direct, în privat. Soțului meu i s-a părut amuzant, dar știa ce părere am despre discursuri. Am avut o nuntă mică, doar cu cei dragi – un weekend. Soțul meu adoră jocurile, așa că organizatorul de nunți a făcut un joc foarte bun de tip „taskmaster” și toată lumea a apreciat. A venit cina și soacra s-a ridicat în picioare și a început prin a spune (știu că ne este interzis să ținem discursuri de către mireasă, dar acesta este singurul meu fiu care se căsătorește, așa că voi [face] ce vreau eu….) Nu am auzit restul pentru că vedeam roșu. Surorile mele și domnișoarele de onoare erau șocate. M-am prefăcut că nu vorbește și mi-am continuat conversația cu fetele mele. Și ele au făcut la fel.”, a povestit miresa pe Reddit.

Vezi și: Ce se întâmplă cu mireasa părăsită la altar de soţ. Ce a observat soacra ei, de fapt. Ţi se rupe inima

„Soțul meu a fost foarte supărat că a apărut în profilul lui”

Femeia a recunoscut că isprava ei a provocat supărare în familia soțului ei. Ea a susținut că atât cumnatele ei, cât și soacra ei au fost furioase.

„Soțul meu a fost foarte supărat că a apărut în profilul lui, a refuzat să se uite la mine. Partea soțului meu îmbufnată în scaunele lor. Am vrut să mă asigur că nu a fost distrus pentru noi toți și am sfârșit prin a avea o explozie. Ziua am petrecut-o cu familia și prietenii mei. Soțul meu a spus că am greșit foarte mult în ceea ce am făcut. Nu puteam să o forțez pe soacra să tacă din gură și el știa că nu o va face oricât de mult i-am fi spus. Nu ar fi trebuit să o lipsesc de respect și să o umilesc în felul acesta. Se pare că mariajul nostru a început cu stângul.”, a continnuat miresa.

Căutând sfaturi pentru răzbunarea ei meschină, femeia a întrebat: „Sunt eu o nenorocită?”. De când și-a împărtășit povestea, postarea femeii a adunat până în prezent peste 3.800 de comentarii, unde oamenii au scris în secțiunea de comentarii pentru a-și împărtăși răspunsurile.

Asigurând-o pe femeie că nu este nerezonabil ceea ce a făcut cu soacra ei, o persoană a scris: „Ei bine, este regretabil că în ziua în care te-ai căsătorit ai aflat că soțul tău își va alege mereu mama în locul tău. Câtă lipsă de respect din partea soacrei.”, iar o a doua a fost de acord: „Soțul tău ți-a arătat cine este, crede-o. Mai ales că încă mai este sărat de asta după trei săptămâni.”