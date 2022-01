Cum și-a recuperat Giulia Anghelescu banii pe vacanță când a aflat că are covid-19. Și tu poți face asta EXCLUSIV

Vedeta de la Prima TV s-a văzut nevoită să renunțe la vacanța sa din Austria, unde ar fi urmat să plece împreună cu soțul și cei doi copii, pe ultima sută de metri. Cei patru au aflat că au Covid, chiar înaintea plecării, astfel că în loc de 7 zile petrecute pe pârtiile din Austria, au stat acasă, în izolare.

Giulia Anghelescu și familia sa s-au vindecat complet după ce au avut Covid, chiar în primele zile ale anului, și-și fac din nou planuri de vacanță, mai ales că ea este în concediu prelungit, dat fiind faptul că emisiunea sa de la Prima TV nu se mai află momentan în grila de programe a postului.

Aceasta s-a văzut nevoită să renunțe la vacanța sa din Austria, unde ar fi urmat să plece împreună cu soțul și cei doi copii pe ultima sută de metri. Cei patru au aflat că au Covid chiar înaintea plecării, astfel că în loc de 7 zile petrecute pe pârtiile din Austria, au stat acasă, în izolare, timp de 14 zile.

„Suntem sănătoși toți patru. Ne-am făcut testul PCR ca să putem pleca în vacanță, și așa am aflat că toți patru suntem pozitivi. Avem trei doze de vaccin, poate de asta suntem bine”, declara Giulia Anghelescu pentru impact.ro

Deși inițial își amânase vacanța din Austria pentru două săptămâni, artista și familia sa au renunțat la aceasta, fără a suporta ceva pierderi materiale. Aceștia nu vor rămâne însă acasă și vor pleca în Italia.

„Acum suntem foarte bine. Plecăm în Italia, la sfârșitul lui februarie. Nu am pierdut nimic, pentru că aveam asigurare chiar în caz de Covid. Mergeam la schi, dar și în Italia vom face asta, vom pleca cu copiii”, a completat aceasta.

Altfel, artista nu a mai cântat de mai bine de doi ani și nici nu intenționează să se întoarcă momentan pe scenă.

„La concerte nu am mai fost pentru că prioritățile s-au schimbat și am înțeles cât de important este pentru copiii mei să petrecem cât mai mult timp împreună. Cred că dacă vor mai fi concerte, se va întâmpla doar în momentul în care vor mai crește cei mici, iar mie mi se va face dor. Deocamdată nu-mi este, sunt bine așa. De doi ani nu am mai cântat”, a declarat Giulia Anghelescu pentru impact.ro.