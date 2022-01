Decizia șoc luată de Giulia Anghelescu la început de 2022. A făcut anunțul clar: ‘Renunț’ EXCLUSIV

Giulia Anghelescu a aflat că are Covid după ce și-a făcut testul PCR să plece într-o vacanță în Austria, iar în prezent atât ea, cât și întreaga familie, cei doi copii și soțul se află în izolare. Vedeta tv ne-a mărturisit, totodată, că a renunțat, momentan, la cariera sa muzicală și că intenționează să mai revină pe scenă abia după ce vor mai crește copiii.

După mai bine de 28 de ani de carieră, Giulia Anghelescu a decis să mai revină pe scenă doar după ce vor mai crește cei doi copii ai si ai lui Vlad Huidu, soțul ei, cărora vrea să le acorde cât mai mul timp petrecut împreună. Ea nu a mai cântat de mai bine de doi ani și nici nu intenționează să o facă orea curând.

Cred că dacă vor mai fi concerte, se va întâmpla doar în momenul în care vor mai crește cei mici, iar mie mi se va face dor. Deocamdată nu-mi este, sunt bine așa. De doi ani nu am mai cântat”, a declarat Giulia Anghelescu pentru playtech.ro.

„La concerte nu am mai fost pentru că prioritățile s-au schimbat și am înțeles cât de important este pentru copiii mei să petrecem cât mai mult timp împreună.

De ceva timp, s-a reorientat spre o carieră în televiziune, la Prima TV, unde prezintă emisiunea „Hai cu fetele”, despre care spune că a veni fix în momentul potrivit.

Partea cu televiziunea a venit în momentul potrivit, pentru că nu-mi doream să mai plec prea mult de acasă, ci să stau cu cei mici. Iată că s-a ivit ocazia perfectă, să și muncesc, să stau și cu cei mici și să-mi și placă”, a precizat aceasta.

Anul 2021 îi aducea Giuliei Anghelescu emisiunea „Hai cu fetele”, un proiect care a mulțumit-o și pe care speră să-l continue.

„Am început să lucrez în televiziune pe când aveam 11 ani și mă leagă amintiri frumoase de fiecare producție la care am participat, tocmai de aceea mă bucur tare mult că după o pauză de câțiva ani mă întorc la una dintre pasiunile mele.

Giulia neagă zvonurile potrivit cărora postul la care lucrează ar fi scos emisiunea din grilă, declarând pe margniea acestui subiect:

„ Din punctul meu de vedere, colaborarea va continua, noi am dublat și uneori am și triplat audiența primului sezon. Zic că ne-am descurcat foarte bine. Nu au existat discuții că nu ar mai reveni, ci doar am intrat în vacanța de iarnă. Probabil se va relua din martie”.