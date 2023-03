Cum și-a putut jigni Puya soția la America Express. Toată România l-a auzit VIDEO

Pe măsură ce competiția se apropie de final, iar probele devin din ce în ce mai dificile, răbdarea concurenților este pe cale să se epuizeze. O situație stânjenitoare l-a făcut pe Puya să aibă o reacție necontrolată. Ce a putut să îi spună soției sale la America Express.

Echipele rămase în competiție sunt puse în situații din ce în ce mai dificile, probele de pe Drumul Aurului testându-le nu doar rezistența fizică, ci și răbdarea.

În momentul în care au aflat că în joc este pusă ultima imunitate din acest sezon al reality show-ului, cele cinci perechi care se luptă pentru marele premiu al competiției de la Antena 1 s-au pregătit pentru una dintre cele mai dificile provocări: să se lase legați cu cătușe de partener.

Cu toate că a acceptat proba, Puya a fost vizibil deranjat de situație. Starea concurentului s-a schimbat imediat, fiind evident că era nemulțumit de ipostaza în care ajunsese.

Văzând că soțul său era nervos, Melinda a încercat să detensioneze situația și să facă o glumă. Fără să vrea, a făcut o mișcare ce a stricat una dintre cătușe. Gestul nu a scăpat netaxat dur de rapper, care a avut o reacție regretabilă, numindu-și soția „proastă” în fața celorlalți concurenți.

Înainte de difuzarea ediției de luni America Express, Andreea Bălan a publicat în mediul online un mesaj emoționant. Artista a mărturisit că participarea la acest reality show reprezintă pentru ea o altă etapă în transformarea sa personală. Experiențele de neuitat de peste ocean i-au dat ocazia să se joace, să trăiască emoții pe care și-ar fi dorit să le aibă și în anii copilăriei:

„America Express reprezinta inca o caramida in transformarea mea ca om.

Mi-a placut sa ma joc acolo, sa fac poate, ceea ce mi-as fi dorit in copilarie si nu am avut cand.

Am facut fata stresului din concurs tocmai pentru ca sunt puternica si totodata sensibila si am invatat sa arat vulnerabilitatea mea.

Nu pierdeti noul episod azi la 20.30”, a transmis artista.