Andreea Bălan, dezvăluire surprinzătoare despre America Express. Vedeta nu a mai putut ține acest lucru în ea

Cu toate că și-a petrecut o mare parte a vieții în lumina reflectoarelor, publicul de la noi din țară are acum ocazia să descopere o cu totul altă latură a artistei. Recent, Andreea Bălan a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre America Express. Vedeta și-a deschis sufletul înainte de difuzarea unei noi ediții a realiy show-ului de la Antena 1.

De la Andre până la participarea la America Express, Andreea Bălan și-a trăit cea mai mare parte a vieții în spațiul public. A crescut în lumina reflectoarelor, a iubit, a suferit, a fost trădată, și-a construit o carieră fabuloasă atât pe scenă cât și în televiziune, a devenit mamă și a dus o luptă cumplită pentru propria viață. Acum, în reality show-ul de la Antena 1, vedeta se lasă descoperită de români într-o cu totul altă lumină.

Cu puțin timp înainte de difuzarea ediției de luni, 6 martie 2023, a emisiunii, artista a publicat un mesaj emoționant și neașteptat pe o platformă de social media. Andreea Bălan vorbește despre imaginea de femeie „de oțel” ce este aproape imposibil de doborât, amintind că forța de care dă mereu dovadă este rezultatul loviturilor grele pe care le-a primit în ultimii ani. Cu toate astea, punctează ea, „a fi puternic nu înseamnă că nu simți”:

„Stiu, pare ca sunt de otel si ca nimic nu ma doboara.

Asa e, nimic nu ma MAI doboara, deoarece viata mi-a dat atat de multe lovituri din care a trebuit sa ma ridic si sa merg mai departe (indiferent de ceea ce am simtit), incat am devenit puternica ca sa pot face fata vietii.

Dar a fi puternic, nu inseamna ca nu simti…

Mereu am simtit, profund, toata pleiada de emotii si de sentimente, doar ca am invatat in timp, cu fiecare lovitura, sa nu mai arat.

Si asa cred ca suntem, sau devenim foarte multi dintre noi.

Ne nastem inocenti, sensibili, iubitori si fara sa vrem, la fiecare lovitura devenim mai reci, mai indiponibili emotionali si mai duri atat cu noi cat si cu cei din jur.

Dar… in adancul sufletului toti simtim si toti vrem iubire, sa iubim, sa fim iubiti si acceptati asa cum suntem.

Iar eu sunt un om fooarte sensibil si empatic, doar ca, foarte putini oameni m-au vazut vulnerabila si cu sufletul in palme.

Am scris aceste randuri pentru copilul interior caruia noi insine trebuie sa ii dam validare si sa nu mai asteptam din exterior”, a scris Andreea Bălan.