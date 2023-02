Care este numele real al lui Puya și cum a căpătat de fapt această poreclă. Artistul a deslușit misterul

Puya și Melinda au demonstrat că sunt una dintre cele mai puternice echipe de la America Express. Au câștigat, deja, câteva amulete pe Drumul Aurului și au trecut prin emoțiile cursei pentru Ultima Șansă, ca la final să fie salvați de totemul verde. Rapperul a povestit în cadrul emisiunii de unde îi vine porecla Puya și care este numele său real.

Puya a revenit în atenția publicului din România, odată ce a acceptat provocarea de a participa la America Express alături de soția lui, Melinda. Cei doi au devenit, rapid, una dintre echipele preferate ale publicului, înțelegându-se foarte bine și cu restul echipelor din competiție.

Puya este unul dintre cei mai reputați rapperi ai țării noastre, având o carieră impresionantă în muzica românească. Deși este extrem de deschis cu fanii săi, așa cum a fost dintotdeauna, puțini sunt cei care știu care este numele real al băiatului de cartier din Sălăjan.

Pe Puya îl cheamă, de fapt, Dragoș Gărdescu, iar porecla care l-a făcut celebru în toață țara provine de la fobia pentru păsări a tatălui său.

În cadrul ediției de luni, 13 februarie, de la America Express, în care concurenții au fost nevoiți să care păsări pentru a ajunge la o misiune, Puya a povestit cum și-a dobândit numele de scenă.

Odată întorși în România, după terminarea filmărilor proiectului de la Antena 1, care au avut loc anul trecut, Puya și Melinda au povestit cum li s-a părut experiența de la America Express.

„Chiar şi faptul că schimbi atâtea locuri şi atâţia oameni într-o singură zi te zăpăceşte. Mă simt ca un omuleţ dintr-un joc pe computer. Dar, în acelaşi timp, faptul că vezi atâtea locuri noi face parte din frumuseţea acestei experienţe…

Cam 70% din locurile pe care le-am văzut sunt superbe – şi ca arhitectură. Străzile arată într-un anumit fel, parcă sunt oprite în timp, zici că acum au plecat conchistadorii de-acolo. Plus că oamenii sunt foarte de treabă. Nu mă aşteptam să fie aşa”, a declarat Puya pentru click.ro.

„Şi eu am crezut că e mai uşor. Când priveam emisiunea la televizor, uneori mai comentam despre cei care nu se descurcau aşa bine. Acum am văzut şi noi cum e, n-o să mai comentez niciodată. E greu, dar e frumos.

E o aventură cu mult suspans. Îmi plac misiunile, sunt foarte bine puse la punct. Tot ce se întâmplă este, într-adevăr, o experienţă în care ajungi să faci nişte lucruri pe care nu le-ai face niciodată”, a completat soția artistului.