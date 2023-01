Cum și-a pierdut Cătălin Botezatu întreaga avere: ‘Am fost trădat’. Ce a pățit designerul în tinerețe

Cătălin Botezatu și-a pierdut întreaga avere! Celebrul designer a avut parte de o lovitură uriașă în tinerețe. Juratul de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” a mărturisit că unii apropiați l-au trădat și l-au făcut să plece din nou de la zero. „Am rămas fără nimic. Niște oameni perverși…”, a subliniat celebrul creator de modă. Cum s-a petrecut totul? Fanii săi au rămas surprinși de cele povestite.

Cătălin Botezatu a avut parte de momente la extremă de-a lungul vieții. Deși unii cred că viața sa a fost mereu lapte și miere, provocările au fost la fiecare pas. Vedeta a rămas la 26 de ani fără bani, după ce a fost trădat de câțiva oameni pe care îi considera prieteni.

Juratul de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” are acum zeci de contracte și s-a zvonit că încă din tinerețe a reușit să strângă o avere impresionantă care acum este estimată la 100 de milioane de euro. Creatorul de modă a vorbit recent despre momentele dificile prin care a trecut când a rămas fără bani și fără proprietățile din Statele Unite ale Americii.

Cătălin Botezatu se bucură acum de un succes incredibil și de creații proprii care se vând în peste 60 de magazine. Recent, vedeta a dezvăluit că la 26 de ani a fost nevoit să o ia de la zero, după o colaborare nefericită care l-a lăsat fără cu conturile goale. La acea vreme, designer-ul avea mai multe proprietăți în SUA, un elicopter și un avion privat.

„Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze.

Casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colaborat cu ei și au reușit să ne ia totul. La 26 de ani’, a povestit vedeta în urmă cu ceva timp.