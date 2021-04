Cum și-a lăsat Andreea Bălan tatăl pe ‘drumuri’. Sandel e acum dator vândut la bănci EXCLUSIV

Săndel Bălan a dorit să facă pace cu fiica lui, Andreea Bălan, care adesea l-a acuzat că i-a tocat banii din concertele trupei ”Andre”, astfel că, în 2017, i-a donat propriul apartament din Ploiești. Celebrul compozitor e însă acum dator la bănci, după ce Andreea a vândut acel imobil: ”Săndel Bălan și-a cumpărat un alt apartament, în rate bancare, vis-a-vis de blocul în care a locuit”, ne-au spus surse din apropierea solistei.

”În 2017, Săndel Bălan a decis să-i doneze Andreei apartamentul lui cu trei camere, din Ploiești, în valoare de 50.000 de euro”.

Andreea Bălan și Săndel Bălan au făcut pace, în ultimii ani, dar, ca relația fiică-tată să se îmbunătățescă, celebrul compozitor a făcut sacrificii. ”Săndel Bălan suferea foarte mult că Andreea îl acuza în emisiunile tv că a lăsat-o fără banii din cântările trupei ”Andre”, pe vremea când el impresaria și compunea pentru ea și Andreea Antonescu. Prin urmare, în 2017, el a decis să-i doneze Andreei apartamentul cu trei camere, din Ploiești, în valoare de 50.000 de euro, unde a locuit întreaga familie. Andreea a vândut însă apartamentul, nu a spus nimănui ce a făcut cu banii”, ne-au declarat surse din apropierea celebrei familii.

”Săndel Bălan e dator la bănci, încă cinci ani”

Din 2018, Săndel Bălan este dator la bănci, după ce și-a cumpărat un alt apartament, tot în Ploiești: ”După ce i-a donat Andreei apartamentul cu trei camere, el s-a mutat într-o garsonieră, în centrul orașului, dar n-a putut stat acolo, așa că și-a cumpărat un alt apartament, situat vis-a-vis de blocul în care locuise, are două camere. Pentru această achiziție imobiliară, Săndel Bălan a făcut un împrumut bancar, mai are de plătit vreo cinci ani”, ne-au mai dezvăluit aceleași surse.

Andreea Bălan continuă să-i aducă acuzații grave tatălui ei și după ce acesta i-a donat apartamentul din Ploiești: ”Tata îmi cheltuise toți banii, la 18 ani am fugit de acasă!”

Andreea Bălan a făcut dezvăluiri dureroase, recent, la PRO TV, despre problemele avute cu tatăl ei, deși el îi donase acum patru ani apartamentul din Ploiești: ”La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. La 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, după un milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, a declarat Andreea Bălan, săptămâna trecută, la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV.