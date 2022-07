Cum și-a ales Paul Surugiu numele de scenă Fuego. De unde s-a inspirat, de fapt EXCLUSIV

Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a avut mai multe căutări pe plan muzical, până să își aleagă stilul muzical care să îl definească. Artistul ne-a povestit de ce s-a lansat sub numele Fuego, pentru ca mai apoi să revină la numele din buletin.

Fuego este artist, dar și om de televiziune, el fiind gazda emisiuni săptămânale “Drag de România mea” de la TVR 2. Dragostea pentru muzică i-a fost transmisă de mama lui, care și-a dorit ca el să devină artist dinainte de a se naște. Destinul a făcut ca Paul să fie înzestrat cu acest talent, iar de la 3 ani să țină adevărate spectacole în familie. La 9 ani, deja începuse să fie în lumina reflectoarelor, în orașul natal.

“Într-adevăr, în adolescență, la Turda, până să mă lansez pe plan național cu adevărat, cântam pop-rock, aveam o trupă alături de tineri talentați și eram cumva vedetele orașului! Peste timp am cântat latino, am cochetat cu folclorul, dar muzica ușoară, pop, este cea care se potrivește cel mai bine sufletului meu, vocii mele și așa pot transmite emoția pe care o simt!”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Paul Surugiu.

El a ajuns să fie cunoscut sub numele “Fuego”, datorită unei împrejurări și i s-a părut un apelativ potrivit multă vreme. Chiar dacă a renunțat la genul latino, vedeta continuă să răspundă atât la numele real, cât și la cel sub care s-a lansat.

“În 1998 așa era trendul, cu nume de scenă. Am semnat cu prima casă de discuri din România și mi s-a sugerat o variantă de nume și am ales la întâmplare, dintr-un dicționar, acest nume. Se și potrivea cu genul latino pe care-l cântam, cu piesa Toată lumea dansează și de acolo a început parcursul lui Fuego! De vreo câțiva ani buni, am revenit la numele meu, Paul Surugiu. Firește că păstrez și pseudonimul, pentru că așa mă știe lumea, dar numele meu de azi este cel din buletin!”, ne-a povestit, în exclusivitate artistul.

Fuego susține că nu l-a schimbat celebritatea și că se comportă la fel atât cu persoanele apropiate, cât și cu fanii.

“Nu există doi oameni diferiți. Eu nu sunt vreun personaj pe scenă și un altul în viața de zi cu zi! Nu mă transform, nu joc vreun rol și nu am vreo mască. Adică așa cum sunt acasă, așa sunt și pe scenă sau la televiziune. Firește că atunci când ești în spațiul public există un anume respect față de cel din fața ta, dar nu-mi cenzurez trăirile în vreun fel anume, nu mă dedublez și nici nu încerc să fiu ce nu sunt. Eu am și-acum accentul de ardelean, sunt dezinvolt și popular și încerc să transmit asta mai departe!”, a punctat el.

Artistul susține că programul încărcat pe care îl are îl sabotează de multe ori să aibă o disciplină alimentară. Mai mult, el recunoaște că are restanțe la capitolul sport.

“Am și excese alimentare, am și momente echilibrate și perioade în care țin regim alimentar! Din păcate, am un stil de viață agitat! Oricât de mult mi-aș dori uneori să mă țin de programul meselor sau de alimentele potrivite, nu am cum, pentru că am ore haotice, am multe întâlniri, mult de lucru, spectacole, filmări și nu reușesc! Mai apoi, sunt și gurmand! Sunt persoană sedentară, din păcate, și rar fac mișcare așa cum ar fi indicat! De sală nu am timp și aș vrea să mă clonez uneori, ca să pot face și asta!”, ne-a povestit el.