Cum se transformă energia soarelui în electricitate, cu ajutorul apei

O companie vine cu o tehnologie revoluționară pentru stocarea energiei solare. Se caută soluții pentru îndepărtarea combustibililor poluanți, astfel că mulți o să se bucure când o să afle ce metodă a fost implementată cu ajutorul apei într-o comunitate.

Multe grupuri recurg la baterii cu ioni de litiu sau la hidrogen pentru a găsi modalități de a stoca energie. Cu toate acestea, variantele respective nu ar fi chiar așa de bune. Hidrogenul este mult prea scump și se află într-un stadiu incipient, în timp ce bateriile se pot dovedi toxice și au un ciclu de viață limitat.

O companie israeliană a început să se folosească de energia solară. Aceasta este stocată în apă, apoi transformată în electricitate. Soarele reprezintă o sursă de energie la îndemână pe timp de zi în extremitatea sudică a Israelului, însă lucrurile stau total diferit noaptea.

În Kibbutz Yahel, o comunitate care nu se află departe de Marea Roșie, oamenii au renunțat la folosirea combustibililor fosili și au optat pentru o nouă tehnologie, potrivit Digi24. Mai exact, energia solară este stocată sub formă de aer comprimat în rezervoare subterane de apă, apoi eliberată pe timpul nopții.

„Acesta este primul proiect din lume de stocare a energiei care se folosește doar de apă și aer.

Electricitatea este stocată sub formă de aer comprimat care este stocat în rezervoare subterane, aflate sub picioarele noastre.”, a transmis Or Yogev, fondatorul companiei Augwind Energy.