Cum se simte Ion Dichiseanu, de fapt. Ce a putut spune despre Raed Arafat, după externare

După câteva săptămâni în care a fost în spital, Ion Dichiseanu a dezvăluit, în cadrul emisiunii La Măruţă, cum se simte. Toţi au rămas uimiţi de ce a putut spune actorul despre Raed Arafat.

În urmă cu o lună, marele actor era internat de urgenţă la Spitalul Floreasca din Bucureşti. Într-o intervenţie telefonică, Ion Dichiseanu a povestit cum se simte, de fapt. Mai mult, acesta a dorit să spună câteva cuvinte despre Raed Arafat, după externare.

Cât despre zvonurile cum că ar fi avut COVID-19, actorul în vârstă de 87 de ani a dorit să precizeze că nu a fost vorba despre o infectare cu temutul virus.

“Nu am treabă cu covid-19, nu, nu. M-a ferit Dumnezeu. Sunt în covalescență, au grijă copiii de mine. Ei îmi dau medicamentația recomandată. Ușor, ușor, îmi revin la normal. O să vin și la emisiune, te anunț eu. Ești primul pe listă. Vă iubesc și vă salut!”, a mai mărturisit Ion Dichiseanu.

Medicii care l-au tratat pe actor spun că acesta ar fi suferit de o pneumonie severă, care s-ar fi accentuat pe fondul imunității scăzute datorate vârstei. Ion Dichiseanu a fost externat pe 4 ianuarie.

”Ion Dichiseanu nu are covid-19. Este în spital, dar nu în stare gravă. Nu e intubat, așa cum s-a vehiculat inițial în presă. E adevărat că e pe monitorizare atentă pentru că are o vârstă. Problemele lui sunt tratabile, e conștient, vorbește, mănâncă. Pericolul e din cauza vârstei, dar nu a bolii neapărat. Domnul Dichiseanu are probleme cardiace de câțiva ani”, mărturisea, în urmă cu ceva timp, o sursă din Spitalul Floreasca.