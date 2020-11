EXCLUSIV Prin ce momente trece Ion Dichiseanu în pandemie. Care este marea nemulțumire a actorului

Celebrul actor Ion Dichiseanu (87 de ani), alias Alain Delon de România, a primit cu tristețe vestea închiderii piețelor agroalimentare de tip hală. Ion Dichiseanu a povestit, pentru playtech.ro, despre viața grea, la vreme de pandemie: „Avem lângă noi cutii cu măști și cu dezinfectanți!”. Marea lui bucurie este nepoțica, Anastasia Ioana, în vârstă de patru anișori.

Ion Dichiseanu spune că cea mai mare nemulțumire pe care o are în pandemie este că nu mai poate merge singur la piață. Frica și boala i-au îndepărtat pe oameni, iar obiceiurile i-au fost date peste cap.

Maestrul scenei românești susține că singura soluție e să apeleze mai des la ”ajutoarele mult mai tinere”, fără a preciza cu exactitate la cine se referă. Născut la Adjud, în 20 octombrie 1933, Dichiseanu și-a sărbătorit recent aniversarea lângă București, într-o vilă a cuscrilor. E bucuros că a putut să facă chiar și această mică escapadă, el, cel obișnuit cu aniversări fastuoase.

„Nu mi-a stat gândul în acest an la cine știe ce eveniment sau la cine știe ce cadou. Am tot ce-mi trebuie. În plus, anul ăsta, și eu, și ceilalți, avem lângă noi cutii cu măști și dezinfectanți. Abia aștept să scăpăm de diavolul ăsta mic!”, ne-a încredințat cu tonul său glumeț marele actor referindu-se la actuala pandemie de COVID-19.

Ion Dichiseanu este topit după nepoțica lui, Anastasia, care îi aduce zâmbetul pe buze. Are ajutor și din partea fostei soții, Simona, solista de care a divorțat de peste zece ani, cei doi pozându-se împreună la toate evenimentele familiei. Șarmant cum îl știm de-o viață, Dichiseanu nu a uitat că deseori a fost comparat cu vedeta cinematografiei franceze și mondiale, deopotrivă, Alain Delon. El i-a transmis actorului francez, cu doi ani mai tânăr decât Dichiseanu, o urare de bine, fiindcă duminică, 8 noiembrie, Alain Delon va împlini 85 de ani.

Cei doi s-au văzut ultima dată la Cluj, în 2017, pe scena Festivalului Internațional de Film Transilvania, unde Alain Delon a primit personal un premiu pentru întreaga sa carieră. Ion Dichiseanu era student la Politehnică când nepoata unui alt mare actor al românilor, George Vraca, l-a convins să-și schimbe cariera.

Cu ani în urmă, cunoscutul actor rememora cel mai important sfat primit în viața profesională:

”Nu am răbdarea să număr nişte ani pe care eu nu-i socot că-i am. Au trecut pe lângă mine, iar eu mă simt tot în plină formă. Am jucat în cariera mea de toate. Numai roluri mari, iar cu piesa românească «Micul infern» am avut peste 500 de spectacole. Dacă mi-e dor de ceva mi-e dor de turneele de altădată, când reprezentam România peste tot în lume. Sfatul cel mai preţios pe care l-am primit a fost să fiu exigent cu mine însumi. Aşa că am urmat acest sfat cu sfinţenie!”.