Informații de ultimă oră despre starea lui Ion Dichiseanu. Ce spun medicii, chiar acum

La începutul lunii decembrie celebrul Ion Dichiseanu era internat de urgență la unu din spitalele bucureștene. Primele informații îl dădeau pe celebrul actor infectat cu coronavirus și că starea sa de sănătate este gravă, fiind intubat.

Deși se zvonea că starea de sănătate a celebrului actor, Ion Dichiseanu, era una gravă, informațiile ulterioare au dezmințit o posibilă infecție cu covid-19 și intubare a acestuia. Conform primelor informații de la acel moment, ar fi avut saturația de oxigen foarte mică. De aici și presupusa intubare a acestuia și zvonul infectării cu noul virus.

”Ion Dichiseanu nu are covid-19, este în spital, dar nu în stare gravă, nu e intubat, așa cum s-a vehiculat inițial în presă. E adevarat că e pe monitorizare atentă pentru că are o vârstă. Problemele lui sunt tratabile, e conștient, vorbește, mănâncă. Pericolul e din cauza vârstei, dar nu a bolii neapărat. Domnul Dichiseanu are probleme cardiace de câțiva ani”, mărturisea, în exclusivitate pentru Impact.ro, o sursă din Spitalul Floreasca.