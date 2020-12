Toată lumea a auzit sau îl cunoaște pe celebrul actor Ion Dichiseanu. Cu o carieră de aproape 50 de ani, Ion Dichiseanu poate fi numit unul din cei mai îndrăgiți actori. Din păcate, recent, actorul a ajuns de urgență la spital, având probleme de sănătate.

Cu toată nebunia generată de actuala pandemie, atunci când auzi că cineva este internat de urgență la spital, te duci cu gândul la o posibilă infectare cu noul virus. Un astfel de caz este și cel al actorului Ion Dichiseanu, internat de urgență la spital.

Imediat după aflarea veștii internării au fost vehiculate zvonurile, conform cărora, Ion Dichiseanu ar fi fost infectat cu coronavirus și că starea sa de sănătate este gravă, fiind intubat.

Conform primelor informații, la preluarea actorului de către salvare, ar fi avut saturația de oxigen foarte mică. De aici și presupusa intubare a acestuia și zvonul infectării cu noul virus.

Ajuns la venerabila vârstă de 87 de ani, marele actor Ion Dichiseanu, are de câțiva ani probleme de sănătate. Acestea au legătură cu afecțiunile cardiace pe care le-a dezvoltat în ultimii ani, având în vedere și vârsta acestuia.

Conform unor surse din spitalul unde este internat actorul, zvonul infectării cu coronavirus nu este real, inetrnarea acestuia fiind tocmai din cauza problemelor cardiace de care suferă.

Pericolul e din cauza vârstei, dar nu a bolii neapărat. Domnul Dichiseanu are probleme cardiace de câțiva ani”, ne-a mărturisit, în exclusivitate pentru Impact.ro, o sursă din Spitalul Floreasca.

”Ion Dichiseanu nu are covid-19, este în spital, dar nu în stare gravă, nu e intubat, așa cum s-a vehiculat inițial în presă. E adevarat că e pe monitorizare atentă pentru că are o vârstă. Problemele lui sunt tratabile, e conștient, vorbește, mănâncă.

Cât despre viața sa personală, una tumultoasă și plină de femei frumoase, Ion Dichiseanu, chiar și după 12 ani de la despărțire, nu o poate uita pe Simona Florescu. Cei doi au fost împreună încă din 1985, după ce s-au cunoscut la Galați.

La acel moment Simona Florescu avea 19 ani , fiind participantă la un concurs în orașul de pe malul Dunării. Cântăreața a povestit, la un moment dat, despre momentul întâlnirii lor, declarând:

“Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă.

Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastră pentru că el era bătrân. Era o diferenţă de aproape 35 de ani”, a povestit artista.