Cum se simte Horia Tecău, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Primele declarații

Horia Tecău a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Tenismenul a confirmat anunțul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, îndemnându-i pe toți cei care au avut contact direct cu el să se testeze.

Horia Tecău (35 de ani), numărul 21 mondial la tenis dublu, a scris pe pagina sa de Facebook că a fost confirmat cu noul coronavirus, precizând că a făcut testul pentru depistarea virusului în urma unui control de rutină.

„În urma unui control de rutină, am fost testat pozitiv la COVID-19. Nu am niciun simptom, dar îi îndemn pe toţi cei care au fost în contact apropiat cu mine în ultimele zile să se testeze. Pentru moment m-am autoizolat până voi efectua un nou test”, a notat Tecău pe internet.

Halep, în schimb, are simptome medii

Halep a anunțat în urmă cu două săptămâni, pe contul ei de Twitter, că s-a infectat cu noul coronavirus: „Bună tuturor, am vrut să vă anunț că am fost testată pozitiv cu COVID-19. Mă simt bine…vom trece prin asta împreună”. Sportiva a avut simptome medii, a declarat unul dintre antrenorii ei, Artemon Apostu-Efremov. Halep s-a refăcut complet și a ieșit din izolare.

„Simona e în regulă, s-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie, tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm și sper că vom trece cu bine prin asta. Nu cred că sunt chestii pe care le poți controla. O luăm ca atare. Nu ne gândim că e ceva negativ sau pozitiv, e o realitate. Important e să treacă cât mai repede și cât mmai bine peste acest virus. Apoi, vom începe pregătirea, când va fi gata”, a declarat acesta.

Mesajul ei pentru medicii de la Matei Balș

„Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.

Reacția unor urmăritori a fost negativă, aceștia afirmând că notorietatea i-a adus un plus de atenție din partea cadrelor medicale: „Noroc ca te cheama Simona Halep. Altii mor nebăgati in seama pentru ca doctorii, asistentele sau infirmierele nu intra in saloane. Dezumanizare totala în multe spitale din Romania. ”Pacat imi erai simpatica, dar m-ai dezamagit. Stiu ca ai facut bani e meritul tau, dar sa iei parte la mascarada covid…Trist, Simo!„, ”De ce era nevoie de o astfel de poza? Tu, in haine de strada, alaturi de echipa care teoretic,dupa astfel de circumstante, schimba tot echipamentul. La ce v-a folosit poza? Ca echipa e camuflata?”.

