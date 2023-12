Cum se simte Dan Ciotoi, de la Generic, după operația care i-a salvat viața. Ce diagnostic dur primise EXCLUSIV

Dan Ciotoi, celebrul solist al trupei Generic, le-a dat emoții uriașe, celor dragi, zilele trecute, când a fost supus unei complexe intervenții chirurgicale, care practic i-a salvat viața. Artistul vine însă cu vești bune, pentru fanii lui, în exclusivitate pentru Playtech Știri. A fost mutat în salon, iar starea sa de sănătate este bună.

Dan Ciotoi a fost operat, zilele trecute, de oncluzie intestinală și de hernie ombilicală, o intervenție chirurgicală complexă, cu mari emoții. Contactat azi de Playtech Știri, iată că solistul trupei Generic vine cu vești bune, având o mare doză de optimism:

Pe data de 8 decembrie, cu câteva zile înainte ca medicii să-l programeze la operație, ca o ultimă soluție de a-l scăpa de teribilele dureri abdominale, artistul Dan Ciotoi ne dezvăluia de unde crede că i se trag problemele de sănătate:

”Eu cred că am problemele acestea de la alimentație. Înainte, eu mâncam sănătos, ciorbe multe, dar am avut un turneu lung, România-Germania, am mâncat numai uscături, sendvișuri, ce găseam pe traseu, iar după ce m-am întors acasă m-au apucat crampele, foarte dureroase, m-au ținut pe perfuzii, m-au curățat, sunt mai bine”, ne declara el, în exclusivitate pentru Playtech Știri.