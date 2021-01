Dragostea adevărată l-a salvat de la moarte pe Dan Ciotoi. Și-a întâlnit marea iubire după o căsnicie eșuată, apoi au urmat o despărțirea dureroasă și alte încercări cumplite: un accident de mașină și lupta cu cancerul.

Dan Ciotoi s-a vindecat de cancer. Dezvăluiri despre lupta sa, refacere și alte drame

Dan Ciotoi a oferit un interviu de excepție pentru ”Acces Direct”, unde și-a deschis inima în fața publicului. Solistul trupei ”Generic” a făcut dezvăluiri despre viața sa tumultoasă, în care s-a confruntat cu suferință în dragoste și probleme de sănătate.

„Am făcut armata aici în București, în Chitilia. Am o amintire foarte puternică. Era domnul plutonier o persoană așa de rea că atunci când m-am îmbolnăvit nu a vrut să mă lase la infirmerie, mi-a spus să mănânc usturoi și să îi dau înainte că îmi trece. Așa m-am eliberat cu plămânii bolnavi. Asta este cea mai rea amintire”, a declrat artistul.

Ulterior, starea sa de sănătate s-a înrăutățit și a fost nevoit să se interneze în spital, unde a stat șase luni.

„A fost un an nefast”

Anii au trecut, iar fericirea și-a făcut loc printre necazuri. Și-a întâlnit mama copiilor, cu care a trăit o poveste de dragoste scurtă, de doar trei ani. Despărțirea de aceasta i-a provocat și alte probleme de sănătate. Cântărețul s-a confruntat cu două tumori.

„M-am căsătorit undeva într-un sat de lăutari, să zicem. Datorită faptul că aveam evenimente, nunţi, botezuri, am cunoscut o fată şi am făcut doi copii. Activitatea mea se desfăşura mai mult acolo. M-am stabilit acolo pentru o perioadă, dar nu ne-am înţeles şi ne-am despărţit. Nu a mers faptul că ea era o fată cu bani, cu avere şi eu eram un băiat sărac. Se făcea diferenţa asta, se ţinea cont cine sunt eu, cine e ea… Am stat cu ea cam trei ani.

Trei-patru ani. Am făcut două tumori, cancer. M-am operat la Oradea, la cel mai bun doctor şi m-am vindecat. Am avut şi un accident cu maşina tot în perioada aia. A fost un an nefast. Dacă am înşelat-o? De aia n-am despărţit! Am înşelat-o cu altcineva. Acum nu sunt singur”, a declarat Dan Ciotoi pentru „Acces Direct”.