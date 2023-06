Cum se simte Adrian Daminescu, la doi ani după ce a primit un diagnostic dur: „Am de lucru, nu mă plâng!”. Totul despre soția lui, care îi e alături, la greu, dar și despre marea pasiune pentru pescuit EXCLUSIV

Adrian și Dana Daminescu formează o echipă pe cinste, fiind suflete pereche. Se iubesc de 18 ani, iar în curând vor serba „Nunta de turcoaz”. Celebrul solist, care este așteptat și la Festivalul Mamaia 2023, ne-a povestit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, despre femeia iubită, despre fiul lor, dar și despre revenirea pe scenă. Cum se simte Adrian Daminescu.

Dana i-a fost un real sprijin, în lupta cu o boală grea, cu care a fost diagnosticat în urmă cu doi ani. Adrian Daminescu, artistul cu voce de aur, ne-a povestit, cu emoție, pentru Playtech Știri, cum a cunoscut-o pe femeia care i-a adus împlinirea sufletească:

Adrian Daminescu recunoaște că pescuitul este marele său hobby, încă din anii copilăriei, când locuia la Constanța. A participat cu succes și la numeroase competiții de pescuit sportiv. Se mândrește cu capturile sale uriașe de crap, de 18 și de 21,5 kilograme, adevărate recorduri personale:

„La pescuit am reînceput să ies după o pauză de mai bine de doi ani, căci starea de sănătate nu mi-a permis. Acum, că totul este în regulă, încep din nou activitățile întrerupte în vara anului 2021, adică și activități recreative, dar și cele artistice. În plus, am pus bazele Asociației pentru Dezvoltarea Culturală și Socială a României „Columna” și vreau să mă implic foarte mult îndeosebi pe partea de activități sociale a acestei asociații. Așa că, am de lucru, nu mă plâng”.