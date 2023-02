Adrian Daminescu suferă de o boală cumplită. Primele declaraţii ale artistului: „Nu am renunţat”

Celebrul cântăreț Adrian Daminescu suferă de o boală cumplită. Primele declaraţii ale artistului sunt optimiste, el dezvăluind că urmează să apară chiar pe scenă în următoarea perioadă. În plus, continuă să practice viciul care l-a adus în această stare.

Adrian Daminescu a dezvăluit că suferă de o boală gravă, însă este foarte optimist. Artistul se află sub tratament și chiar anunță că revine pe scenă, în acest an.

În vârstă de 66 de ani, Adrian Daminescu trece printr-o perioadă foarte grea, dar nu se dă bătut. S-a retras de ceva timp din viața publică din cauza problemelor grave de sănătate, respectiv din cauza cancerului, despre care a preferat până acum să păstreze discreția.

„Acum sunt bine. Am cancer la plămâni. Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat. Acum am însă o perioadă de post tratament, în care trebuie să stau mai cuminte”, a mărturisit Adrian Daminescu, potrivit Impact.ro.