Cum se simte Adda după tratamentul chinuitor pe care îl face. Mesajul care îi va bucura pe fani EXCLUSIV

De mai bine de două luni, artista care suferă de borelioză urmează un tratament recomandat de un medic, care i-a ameliorat starea. Aceasta trebuie să ia zilnic câte 26 de pastille, după care va face injecții nu mai puțin de 18 luni. Adda nu se plânge însă și ne-a mărturisit chiar că se simte mult mai bine. Ea a plecat să-și petreacă sărbătorile în familie, la Târgu Mureș.

Adda suferă de mai bine de doi ani de borelioză și a aflat că are această afecțiune după luni de vizite la medicii care-i puneau diverse diagnostice.

„Mi s-au pus o mie de diagnostice. Am făcut analize peste analize și am fost tratată de alte afecțiuni. Când am aflat, la mine boala era spre a doua fază, am descoperit-o oarecum din timp.

Aveam erupții, oboseală mare, nu puteam respira, edeme. Făceam alergii și nimeni nu știa de la ce e. Apoi au început celelalte simptome, paralizii, scăpam obiecte din mână, nu mai puteam folosi mâinile, simțeam că ceva e în corpul meu, care preia controlul”, a declarat artista pentru playtech.ro.