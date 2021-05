Cum se scuză Gigi Becali pentru că a încălcat legea la volan. De ce a contestat amenda, de fapt

Gigi Becali a încălcat legea în momentul în care a fost prins conducând cu 106 kilometri la oră într-o localitate din Argeș. Totul s-a întâmplat în a doua zi de Paște.

Patronul FCSB conducea peste limita de viteză în dreptul localității Drăganu. El a primit o amendă de 1.305 lei și i-a fost suspendat permisul pentru o perioadă de 90 de zile. Becali se ducea spre înmormântarea preotului care a murit chiar în timp ce oficia slujba de Înviere.

Latifundiarul s-a scuzat, spunând că are o mașină puternică. El are o nouă mașină, un Mercedes Maybach. Becali este pregătit să conteste decizia în instanță.

„În loc de 100, aveam 103 kilometri pe oră. Aveam 3 kilometri în plus şi a zis că se reţine permisul…Treaba e că eu veneam din autobandă, îţi dai seama. Păi, bine măi, dacă depăşeşte omul 3,4 kilometri din autobandă, păi am hotărâri judecătoreşti în sensul ăsta. Care au depăşit cu 3,4 kilometri şi spune judecătorul, omul nu e vitezoman, omul are o maşină puternică”, a spus Becali.