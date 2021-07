Fostă vedetă Kanal D, probleme mari cu sarcina: ”Simțeam că-mi iese copilul din burtă

Frumoasa Larisă Udilă a trecut prin momente dificile în timpul sarcinii. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”a trăit adevărate peripeții de când a rămas gravidă cu primul ei copil. Ceea ce pentru multe femei reprezintă cea mai frumoasă perioadă din viața lor, pentru focoasa brunetă a adus multe probleme.

Deși și-a dorit încă de acum mulți ani să aibă copii și să-și formeze o familie, Larisa Udilă a fost fericită să afle că va avea un copil la o vârstă destul de fragedă.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” și actualul ei soț trăiesc o poveste de dragoste intensă și au o relație frumoasă și solidă, bazată pe sentimente puternice, respect și loialitate.

Fericirea brunetei a fost extremă atunci când a văzut două liniuțe care apar pe testul de sarcină. Larisa a mărturisit că a avut mai multe tentative eșuate de a avea un bebeluș, iar momentul în care doctorul i-a confirmat că este însărcinată a emoționat-o pe deplin.

Cu toate acestea, deși se aștepta să aibă parte de cea mai frumoasă perioadă din viața ei de până acum, Larisa Udilă s-a confruntat cu probleme de sănătate pe timpul sarcinii. În primul trimestru al sarcinii, manechinul s-a infectat cu virusul COVID-19, trecând prin cea mai dificilă perioadă a existenței sale.

Vedeta Kanal D a contactat coronavirusul când era însărcinată în 5 luni, iar simptomele i-au dat mari bătăi de cap. Bruneta nu a putut scăpa de o tuse foarte puternică, s-a simțit rău și a avut vărsături care au speriat-o atât de tare încât Larisa a crezut că sarcina îi poate fi afectată.

Larisa Udilă s-a căsătorit, acum câteva săptămâni, cu iubitul ei Alexandru Ogică. Bruneta a îmbrăcat o rochie de mireasă superbă care i-a pus în evidență burtica de gravidă.

„Am și vomitat, am avut și Covid, am avut și diagnostice false, am avut de toate.(…) Am avut Covid în luna a 5-a. A fost cel mai mare coșmar. Nu m-am așteptat.

Și părinții mei au contractat Covid și soțul meu. Alex a făcut febră, eu nu am făcut febră, dar am tușit într-un hal, simțeam că-mi iese copilul din burtă. Am luat antibiotice.

De obicei, covid-ul nu afectează sarcină, ba chiar oferă anticorpi copilului. Măcar un lucru bun s-a întâmplat din toată treaba asta.”, a declarat Larisa Udilă, recent, la un post de televiziune.