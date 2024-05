Larisa Udilă, declarații despre al doilea copil. Ce spune vedeta despre mutarea în Dubai? „O investiție bună” VIDEO EXCLUSIV

Larisa Udilă este una dintre cele mai apreciate persoane publice, având o comunitate imensă de urmăritori pe rețelele de socializare. Larisa Udilă și Alexandru Ogică sunt împreună de mai mulți ani, iar în 2021 au devenit și părinți de băiețel. Micuțul Milan este centrul Universului lor! Larisa a fost prezentă la un eveniment monden din Capitală și a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre al doilea copil, dar și despre mutarea în Dubai!

Larisa Udilă și Alexandru Ogică trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp, iar în urmă cu 3 ani a venit pe lume Milan, fiul lor. Larisa ne-a dezvăluit cum s-a schimbat relația dintre ea și soțul său după ce au devenit părinți:

„Relația cu soțul după ce a apărut Milan în viața noastră este foarte bună pentru că avem ajutor. Adică nu am simțit acel greu de părinte. Am fost pivilegiați din punctul ăsta de vedere. Nu am simțit acel greu prin care nu ai ajutor, trebuie să mergi și la muncă, trebuie să faci bani…

Noi am avut susținere din toate părțile, așa că nu am avut discuții niciodată din punctul ăsta de vedere.”, ne-a declarat Larisa Udilă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.