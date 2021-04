Cum se menține tânără mama Elenei Gheorghe. Care e secretul frumuseții sale, la vârsta ei

Mărioara Man Gheorghe, cântăreață de muzică populară și mama artistei Elena Gheorghe, arată spectaculos la 55 de ani. Solista este atentă la aspectul ei fizic și a dezvăluit și câteva secrete prin care reușește să aibă un ten perfect și o siluetă armonioasă.

Pe lângă ritualul de îngrijire de zi cu zi, făcut acasă, cântăreața a mărturisit că frecventează și clinicile de înfrumusețare, unde își face tratamente faciale non-invazive. Fetele Elena și Ana au sprijinit-o în acest demers.

„Vă spun sincer că, datorită fetelor mele, am început de câțiva ani un ritual de înfrumusețare… Eu am început să folosesc foarte târziu anumite produse, pentru că Dumnezeu și mama mea au fost îngăduitori cu mine și m-au lăsat pe Pământ cu o genă foarte bună, pe care mă bucur că o transmit la rândul meu mai departe. De curând am descoperit mai multe produse, la sfatul fetelor mele”, a declarat Mărioana Gheorghe pentru Click.

Ritualul pe care îl respectă cu sfințenie acasă este: dimineața loțiune tonică, vitamina C și o cremă cu SPF, o dată pe săptămână un gomaj, apoi o mască hidratantă cu colagen. În plus, face vizite la medicul dermatolog, pentru a afla dacă pielea sa este în regulă.

„Dimineața folosesc loțiune tonică, vitamina C și o crema cu SPF. O dată pe săptămână folosesc un gomaj, iar apoi aplic o mască de hidratare cu colagen. Merg la doamna doctor Daniela Diveică, e singura pe mâna căreia mă las, am mare încredere în ea. Fac tratamentul pentru față Dermalinfusion, care are efect rapid, vizibil chiar după tratament.

În ceea ce privește silueta, Mărioara Man Gheorghe a devoalat că, de când a început Postul, a dat jos 6 kilograme după ce și-a impus să mănânce la ore fixe. Prima masă o ia la 9:00, apoi la 12:00, la 15:00 și la 18:00 se dă stingerea.

„Am slăbit 6 kilograme de la începutul Postului și până acum. Mănânc numai de post, din 3 în 3 ore, deci la ore fixe. Nu consum pâine, am eliminat și zahărul, folosesc îndulcitor de ștevie. Am pus alarma la telefon și-mi sună din 3 în 3 ore. Prima masă o am la 9 dimineața când mănânc de obicei avocado cu crispy de secară, roșie și usturoi, apoi la 12.00 ce am prin frigider, pilaf, spre exemplu, 2-3 guri, apoi pe la 15.00 mănânc fructe și la 18.00 o ciorbiță sau tot orez.

Mănânc puțin și des. Am după mine, în geantă, mereu, batoane, semințe și banane sau alte fructe, atunci când sunt plecată, să nu sar peste mese. Vreau să mai slăbesc încă 3-4 kilograme. Însă eu deja mă simt bine în pielea mea, mă bucur că nu mai am burtă deloc. Mă admir. Pe lângă această alimentație sănătoasă, fac și sport zilnic. În fiecare seară merg pe jos prin parc, de la Clinceni la Bragadiru, merg la pas rapid, nu alerg. Iar dacă plouă afară, am acasă bicicletă și fac 10.000 de paș”, a explicat aceasta.