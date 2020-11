EXCLUSIV Elena Gheorghe, interviu special despre familie. Cea mai mare nemulțumire a artistei: ”Avem un foc la inimă!”

Se mărește familia Elenei Gheorghe (35 de ani)? Solista de muzică machedonească a apărut recent cu burtică, ceea ce a dat imediat naștere la speculații. E posibil însă ca vedeta doar să fi pus câteva kilograme în plus, la vreme de pandemie.Jumătate machedoancă, jumătate ardeleancă, Elena Gheorghe, fiică de preot, și soțul ei, Cornel Ene, sunt împreună de 15 ani și formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Cei doi au împreună deja doi copii Nicholas, în vârstă de 8 ani, și micuța Amelie, care a împlinit trei anișori în septembrie. Artista ne-a povestit, într-un interviu pentru impact.ro, despre viața de familie, dar și despre fratele ei, căruia îi caută mireasă.

Cum e viața în pandemie pentru familia Gheorghe? Vă protejați excesiv?

Viața in pandemie este un carusel la care trebuie sa te adaptezi. Totul e imprevizibil însă îți poți crea o bulă a ta unde să evadezi din când în când, una în care nu există tv sau alte rețele care să îți perturbe în mod abuziv liniștea. Este vorba de acel locșor unde poți să citești lucruri care să te dezvolte sau să te pierzi în jocuri cu copilașii tăi care se bucură incredibil de mult de fiecare moment petrecut cu tine, să îți dedici timp în care să meditezi sau să faci ceva bun pentru psihicul tau, un pic de sport, o alergare în aer liber, stat la povești cu ai tăi ca și cum timpul a stat în loc, gătit pe îndelete, filme bune și orice activitate care te ajută să îți păstrezi mintea limpede. Cam așa arată bula noastră. Desigur respectăm regulile și i-am învățat și pe cei mici sa facă același lucru. Purtăm masca, ne spălam și ne dezinfectăm ori de cate ori este nevoie ,iar curățenia a devenit parte din ritualul nostru. Împreună cu Amelie care are și ea ustensile de jucărie, învățăm să fim ordonate, să curățăm masa, să dam cu aspiratorul etc. Nu facem curățenie în mod excesiv, dar e clar că acum avem mai mult timp la dispoziție pentru ordine și joacă.

În izolare a fost greu. În primele zile panica a atins cote maxime, eram foarte debusolați, dezinfectam excesiv și nu ieșeam nici la cumpărături decât o dată pe săptămână. Ne-am dat însă seama că suntem pe un drum greșit si am început să ne echilibrăm, să înțelegem că trebuie să ne obișnuim să ducem o viață echilibrată într-o lume dezechilibrată și nu e ușor, dar nici imposibil. M-au ajutat foarte mult cititul și copiii, dar salvarea psihicului meu a venit de la Jocul Magic. Este o practică ce te învăță să îi fi recunoscător pentru orice lucru, să te bucuri de orice reușită indiferent cât este de mică, să te bucuri de lucruri care altădată ți se păreau infime sau poate nici măcar nu aveai timp să le vezi, să te ierți și să îi ierți pe toti cei cu care ți-au greșit și chiar să le fi recunoscător căci sigur ai avut ceva de învățat de la ei. Pandemia mi-a arătat o frumusețe a vieții pe care o uitasem sau nu aveam timp s-o văd: simplitatea și timpul pentru mine si cei dragi. Eram angrenată în atâtea lucruri încât pierdeam esențialul.Ce mi-a lipsit cel mai mult? Probabil îmbrățișările celor dragi, întâlnirea cu ai mei părinți, și bineînțeles mi-a fost dor și îmi este ingrozitor de dor de scenă, de public, de viața de afară, de călătorii și totuși trebuie sa învățam să fim fericiți cu ce avem.

Într-adevăr, pandemia a afectat foarte puternic activitatea noastră a artiștilor și nu numai. Am prieteni, colegi de trupă cu studii muzicale superioare care trec printr-o perioadă foarte dificilă, este trist. Și mie îmi lipsesc extrem de mult turneele, scena, inclusiv drumurile lungi spre concerte prin țaraăcu colegii de trupă. Este adevarat că acum proiectele online, contractele de imagine îmi ocupă o mare parte din timp și nu mă pot plânge din punct de vedere financiar. Cât despre Revelion, au fost vreo 20 de ani la rând în care nu am știut ce înseamnă sa fii de partea cealaltă a baricadei. Am fost mereu pe fugă, între concerte, ne-a prins 12 noaptea pe scenă dar și pe stradă, în mașină, la benzinărie. A fost un Revelion în care am avut și 8 concerte. Anul ăsta știu că avem câteva evenimente semnate în București, în condițiile actuale însă nu știu dacă se vor ține. Dacă nu se vor ține, cu siguranță va fi un revelion memorabil, acasă împreună cu familia.