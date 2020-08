Cum se manifestă, de fapt, COVID-19 la copii. Medicul Mihai Craiu lămurește situația

Datele din Franța si Australia zic același lucru. Spre deosebire de gripă, unde copiii sunt principalul vector de răspândire a bolii în comunitate, la COVID-19 copiii par a avea un rol extrem de redus in transmisie. Mai ales cei sub 10 ani“, a scris dr. Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că cel mai probabil ne îndreptăm spre un „scenariu mixt“ în ceea ce privește deschiderea noului an școlar.

„Evident că această situație a deschiderii noului an școlar este una de extremă importanță. Am avut numeroase discuții cu conducerea Ministerului Educației, cu specialiști, cu alți membri ai Guvernului. S-au făcut progrese importante in conturarea unor strategii si scenarii. Am invitat premierul și ministrul Rducatiei la o discuție săptămâna viitoare. Dați-mi voie să vă dau săptămnâna viitoare mai multe amănunte.

Școala sigur nu va începe în condiții normale, fiindcă pandemia nu se va incheia până în Septembrie. Ar fi foarte complicat să avem numai școală online, atunci probabil ne îndreptăm spre un scenariu mixt“, a declarat Iohannis, după întrevederea de la Cotroceni, la care au participat premierul, miniștrii și șeful DSU, Raed Arafat.