Cum se întreține Miki ex-K-pital în pandemie, de fapt. Artista s-a reprofilat total

Miki de la K-pital este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Deși a dispărut de ceva timp din spațiul public, Miki a rămas la fel, iar oamenii o recunosc oriunde s-ar duce. Asta pentru că artista nu pare să fi îmbătrânit deloc, dimpotrivă. Vedeta are o viață liniștită acum și o familie frumoasă. Ea stă la curte, iar latura artistică nu și-a neglijat-o deloc, dimpotrivă!

Miki de la ex-K-pital s-a apucat de lucru manual

Cântăreața și-a descoperit pasiunea de a face tot felul de proiecte de tip do it yourself. De la tablouri interesante, făcute din monede și mușchi, până la brățări și diverse decorațiuni pentru curtea ei, Miki le face pe toate cu mare drag.

Vedeta are toată casa plină de decorațiuni făcute chiar de ea. A făcut floricele din pet-uri și le-a pus în curte, în timp ce în casă are tablouri făcute din monede sau mușchi. Vedeta face tot ce îi stă în putință pentru a își pune în valoarea creativitatea și talentul, motiv pentru care s-a deci să facă și bijuterii.

De la brățări cu șnur de mărțișor, până la brățărele fine cu pandantive mici, sau cele împletite, Miki se bucură de fiecare obiect în parte și pune mult suflet în ceea ce face.

Vedeta are o relație de lungă durată cu iubitul ei. Deși au existat mai multe cereri în căsătorie, Mihaela nu s-a căsătorit până acum. Vedeta nu are copii, dar are 4 câini și o pisică, toți salvați de pe stradă.

„Toată lumea are impresia că suntem căsătoriți. Nu suntem. Suntem împreună, ne e bine și atât. Nu aș vrea nuntă mare, ceva mic, restrâns. Au fost cereri în căsătoie… N-a fost să fie la noi un copil. Avem animăluțe’, declara Miki, în urmă cu ceva timp.

De ce a dispărut Miki de la ex-K-pital din peisajul artistic românesc

Vedeta nu a mai apărut de mult în spațiul public din România.

„Am avut o pauză mondenă, cum ar veni, și de TV. Dar eu activitate muzicală am avut. Am făcut o pauză pentru că nu prea îmi găseam locul în lumea asta, pe TV, ce se întâmpla, cum se întâmpla. În toată această perioadă am cântat, doar că nu am apărut la televizor. Atâta tot. Mi-a lipsit showbiz-ul. Am făcut o pauză, dar mi-a fost prielnică, m-am încărcat și acuma gata sunt. Clar revin cu forțe proaspete”, spunea Miki, în urmă cu 4 ani.

Acum, vedeta are aproape 48 de ani, însă timpul nu pare că a trecut peste ea. Cântăreața și-a schimbat și look-ul și acum este blondă, o culoare care i se potrivește foarte bine cu privirea caldă și zâmbetul senin.

Cu toate că a stat departe de peisajul monden, Miki nu a renunțat la muzică.