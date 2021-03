Cum s-a logodit Miki de la K-pital. Momentul ireal al cererii în căsătorie: ce s-a întâmplat

Miki de la K-pital și iubitul ei, Răzvan, au venit împreună astăzi în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV. Ei au spus secrete din relația lor, o relație de 18 ani. Cei doi însă nu s-au căsătorit cu acte și nici nu cred că acesta este secretul trăiniciei iubirii lor.

Răzvan și Miki de la K-pital au povestit cum au devenit un cuplu, dar și când a avut loc momentul în care artista a primit inelul de logodnă.

”Ne-am cunsocut profesioanl, un an de zile am lucrat impreuna si am simtit ca este si altceva. Am facut primul pas cand am simtit ca e loc. Avem aceleasi subiecte de discutii, mai sunt si certuri minore. Există iubire intre noi, faci compromisuri. Acum, dupa 18 ani, e foarte bine, jucam la profesionisti, a fost si greu, dar daca apuci sa joci intr-o liga mică si faci fata, faci fata si in liga mare” a spus Răzvan, iubitul lui Miki.