EXCLUSIV Drama lui Miki de la K-pital. Artista ne-a povestit care este cea mai mare durere a vieții ei

Mihaela Marinache (47 de ani), alias Miki, fosta solista a trupei K-pital, și-a ținut departe de ochii presei relația cu Răzvan Constantinescu. Fata rebelă din fosta trupă K-pital a refuzat timp de 17 ani să îmbrace rochia de mireasă. Abia anul trecut, Mihaela Marinache a decis să se “cunune” religios, pentru a putea fi nașă, la nunta unor prieteni. Solista și-a deschis sufletul, într-un interviu exclusiv pentru Playtech.

”Ne-am dorit copii, dar Dumnezeu nu ne-a dat!”

Aveți o relație trainică, de mai bine de 17 ani, dar d-abia anul trecut v-ați logodit în fața preotului. Care este secretul unei relații lungi ?

El mi-a dat inelul de logodnă din primul an, de când ne-am cunoscut. Nu cred neapărat într-o bucată de hârtie semnată, dar am vrut să facem faza asta cu preotul, că zic că e bine în fața lui Dumnezeu. Relația noastră durează de atâția ani pentru că suntem sincer, pentru că ne iubim și pentru că avem aceleași preocupări, mergem prin vacanțe, ne place să avem prieteni, iubim animăluțele. Ne iubim…

Îți dorești copii?

Ne-am dorit copii, dar Dumnezeu văd că a decis să nu avem. În viața asta nu avem copii, dar poate vom avea în altă viață, dacă ne vom reîntâlni. Deocamdată, avem animăluțe și sunt ca niște copii. Doar că nu vorbesc, dar sunt cam la fel.

Cum vă descurcați cu animăluțele din curtea casei?

Sunt bine, sunt foarte fericite, nu sunt pretențioase. Toate animăluțele mele, patru câini, sunt de pe stradă. Le-am adoptat, le-am găsit, ba abandonate, ba lovite de mașină. Toți cățeii mei sunt maidanezi și mai am o pisică birmaneză, pe care am primit-o de la Mirela Vescan, acum 14 ani. Am mai avut încă șase câini pe care i-am dat spre adopție. Și tot felul de alte animăluțe pe care le am prin curte: guguștiuci, șoareci de câmp, șerpi, de toți avem grijă.

Dacă nu ai fi făcut muzică, ce ți-ar fi plăcut să faci?

Cred că tot muzică aș fi făcut, îmi place foarte mult să fac tot felul de chestii. Acum pe pandemie m-am apucat să fac brățărele handmade, împletite și din argint. De o lună sunt voluntar la Fundația ”Unu și unu” și duc mâncare oamenilor cu venituri mici, bătrânilor, famiilor cu mulți copii. Le duc de două ori pe săptămână.

Cum te descurci în pandemie? Tu ești privilegiată, oarecum, pentru că locuiești la casă. Ce ți-a lipsit cel mai mult în izolare?

M-am descurcat bine pentru că stau la curte de vreo cinci ani și am animăluțele cu mine, sunt foarte fericită. Nu prea am simțit așa pandemia, pentru că mie îmi place foarte mult natura și atunci am stat, am făcut plajă, am făcut tot felul de activități prin curte, prin casă. A fost un pic trist de Paște pentru că, de obicei, venea familia toată la noi. De data asta, am făcut doar eu cu Răzvan, ne-am pus apă într-un lighean, pe boxe am pus valurile mării și stăteam așa frumos în curte, alături de căței, ne-am pus un cocktail și a fost superb. Mi-au lipsit întâlnirile cu prietenii, spectacolele cu trupa mea, ”Miki live Band”. În perioada asta nu am mai avut spectacole deloc, decât așa, pe terasă, și acolo am fost într-o formulă mică, adică eu și cu un pianist, Puiu Pascu, un gen de muzică ever green. Mi-e dor de colegii mei, de prietenii mei.

Ești de acord cu purtarea măștii, cu restricțiile impuse de autorități?

Da, sunt de acord. E foarte important să o purtăm corect. Și, în al doilea rând, am scăpat de fardat, îmi fardez doar ochii, îmi pun doar rimel și în rest îmi pun masca pe față și gata.