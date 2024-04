Cum se înțelege Oana Ormenișan, noua prezentatoare de la Observator, cu Valentin Butnaru. Avea o altă meserie: „Nu am făcut jurnalismul” EXCLUSIV

În urmă cu câteva săptămâni, au avut loc schimbări importante la pupitrul știrilor Antena 1. Dacă obișnuiam să îl vedem pe Valentin Butnaru alături de cele două colege, Olivia Păunescu şi Mihaela Călin, iată că de puțin timp, Oana Ormenișan a preluat locul fetelor.

Oana Ormenișan este noua prezentatoare de la știrile Observator, de la ora 17:00. Frumoasa șatenă nu are studii în Jurnalism, însă este absolventă a cursurilor Intact Media Academy. Prezentatoarea a fost prezentă la un eveniment monden și ne-a oferit detalii despre noul său job la Antena 1.

Oana este absolventă a cursurilor Intact Media Academy şi a prezentat rubrica horoscop a Observatorului matinal. Ulterior, a devenit colega celebrului prezentator, Valentin Butnaru. Vedeta ne-a vorbit despre acomodarea sa la pupitru, dar și despre micile șicanări pe care le are cu Valentin.

Chiar dacă nu a studiat Jurnalismul, viața a adus-o pe Oana Ormenișan în fața pupitrului. Vedeta a studiat la Facultatea de Stomatologie, iar până acum 2 ani jumătate a practicat această meserie.

„Nu am lucrat în televiziune până acum 2 ani jumătate, dar am avut oameni foarte buni lângă mine și sunt recunscătoare pentru asta. Am fost pe altă nișă, un domeniu cu totul diferit, adică stomatologia. Televiziunea m-a chemat la ea și uite că astăzi prezint știrile alături de Valentin Butnaru.

Nu am făcut Jurnalismul. Am făcut un curs, unde am cunocut-o pe Sandra Stoiceascu, iar ea a avut încredere în mine, a văzut potențialul meu”, a declarat Oana Ormenișan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.