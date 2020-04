Ce se întâmplă, de fapt, cu noul sezon “Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Aurelian Temișan a făcut anunțul

S-a aflat ce se întâmplă, de fapt, cu noul sezon “Te cunosc de undeva” de la Antena 1! Aurelian Temișan, unul dintre jurați, a făcut marele anunț care i-a pus în gardă pe toți fanii celebrei emisiuni de la Antena 1. Aceștia așteaptă cu sufletul la gură să vadă cu cei noi concurenți îi va surprinde emisiunea lor favorită.

Ce se întâmplă, de fapt, cu noul sezon “Te cunosc de undeva” de la Antena 1

Filmările la noul sezon de la ”Te cunosc de undeva” au fost întrerupte după izbucnirea infecției de coronavirus, dar Aureian Temișan a venit cu un mesaj pe rețelele de socializare care i-a bucurat pe fanii emisiunii. Celebrul cântăreț a lăsat să se înțeleagă că filmările ar putea fi reluate după data de 15 mai, când în România este așteptată relaxarea restricțiilor împuse de autorități. Vedeta recunoaște că îi este dor de prietenii săi de la emisiune și speră să intre din nou în casele românilor cât mai repede cu putință.

”Dragii nostri, prieteni si inainte de emisiune, dar mai ales de cand am inceput acest proiect minunat, Te Cunosc de Undeva. Dor de emisiune, dor de voi. Ne dorim muuult sa reintram in casele voastre. Cand? Indata ce masurile nu vor mai fi atat de restrictive. Cum? In cele mai sigure conditii. Va este dor de noi?”, a scris Aurelian Temișan pe Instagram.

Show-ul este prezentat de Cosmin Seleși și frumoasa Alina Pușcaș

Bella Santiago este câștigătoarea sezonului 14 al emisiunii Te Cunosc de Undeva. Artista a fost foarte emoționată atunci când a încasat premiul de 15.000 de euro, dar banii au mers spre o cauză nobilă.

Emisiunea ”Te cunosc de undeva” este versiunea românească a reality show-ului Your Face Sounds Familiar în care vedetele imită cantăreți celebrii. Primul sezon a debutat pe data de 17 martie 2012, fiind difuzat pe postul de televiziune Antena 1 din România. Emisiunea este prezentată de Cosmin Seleși și frumoasa Alina Pușcaș.