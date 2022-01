Cum se folosesc corect condimentele, de fapt, în funcție de tipul de carne pe care alegi să îl gătești

Cum se folosesc condimentele în mod corect, în funcție de tipul de carne pe care îl gătești. Atunci când vine vorba despre secrete în bucătărie, te poți baza pe sfaturile bucătarilor. Acest tip de cunoștințe te va ajuta să nu greșești data viitoare când vrei să prepari mâncare, îndiferent de complexitatea preparatului.

Cum se folosesc corect condimentele, de fapt

Când prepari mâncare, trebuie să ții cont de ierburile aromatice care se potrivesc cel mai bine cu carnea pe care o folosești. Aceste ierburi pot face oricând diferența între o masă normală și una sofisticată. Fie că ești expert în bucătărie, fie că ești doar începător, trebuie să știi ce ierburi să folosești cu fiecare tip de carne, pentru a oferi abilităților tale de gătit un plus.

Dacă gătești un preparat din pește, se recomandă să folosești ierburi precum cimbru, pătrunjel, coriandru sau maghiran. Ele sunt ierburi considerate „moi”.

Condimentele perfecte pentru carnea roșie și carnea de pasăre

Dacă prepari mâncare cu carne roșie și cauți o aromă puternică, se recomandă condimente ca piper, rozmarin, epazote sau foi de dafin pentru ca preparatele să fie delicioase.

Dacă folosești carne de pasăre în mâncarea ta, trebuie să știi că această carne moale se potrivește foarte bine cu alte ierburi moi, cum ar fi măghiran, pătrunjel, coriandru sau cimbru.

Condimentele perfecte pentru carnea de porc

Chiar și carnea de porc nu are o aromă și un gust pronunțat. Aceasta este cea mai proaspata carne care poate fi. Are o mulțime de grăsimi, fibre moi, felurile de mâncare sunt delicate și foarte gustoase, dar sub condimentul potrivit. Prin urmare, puteți adăuga în siguranță diferite condimente și într-o cantitate destul de mare, atât timp cât se potrivesc gustului.

Pentru carnea de porc, trebuie să știi că cele mai indicate condimente sunt rozmarinul, sub formă de crengi proaspete sau iarbă uscată. Poți pune rozmarinul pur și simplu sub bucățile de carne sau lângă formă, cu siguranță vor împărți aroma.

Șofranul este iar un condiment pentru carnea de porc, la fel și oregano. Doar un vârf de oregano poate să schimbe definitiv aroma mâncării. Tot pentru carnea de porc mai poți folosi și busuiocul, combinat nu numai cu paste sau mozzarella, pentru marinate si sosuri.

Feniculul dă și el o aromă intensă și un gust interesant, ideal pentru carnea tocată sau coaptă.

Acum că știi ce condimente sunt potrivite pentru tipul de carne folosit, poți să le adaugi pe lista ta de cumpărături.