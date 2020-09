Cum se face cel mai bun caș din must. Rețeta tradițională și extrem de simplă

Este sezonul viilor, astfel că mustul este la mare căutare acum. El este un adevărat deliciu care se obține din strugurii atent culeși. Însă mustul mai poate fi servit și într-o altă formă, fiind folosit la prepararea cașului din must – o rețetă inedită, tradițională din Teleorman.

Cum se face cel mai bun caș din must

Puțini sunt cei care cunosc această rețetă, dar cei care au avut plăcerea de a o servi își aduc aminte, cu siguranță, cu mare plăcere. Pentru această rețetă este nevoie de patru ingrediente simple.

1,5 l must de struguri negri

50 g faina

100 g nuci

zahăr dupa gust (zahărul se pune și în functie de dulceața mustului; nu trebuie să fie dulce, dar nici acru).

Mod de preparare caș din must

Într-o oală se pune mustul la fiert. Când mustul s-a încălzit (el nu trebuie să fie fierbinte deoarece se formează cocoloașe), se adaugă făina și se amestecă până se îngroașă. Când crema, adică cașul nostru, începe să fiarbă și să clocotească, se adaugă nucile tăiate bucățele. Se gustă apoi pentru a vedea dacă este destul de dulce, dacă nu, se mai adaugă 1-2 linguri de zahăr. Cașul nostru delicios se pune în castronele și se lasă la răcit. Se servește rece.

Beneficiile mustului

Și pentru că am amintit de must din struguri în această rețetă, este bine să aflăm și care sunt beneficiile acestei băuturi din struguri, perfectă în acest nou sezon. Iată de ce trebuie să bei must:

“Mustul conţine vitaminele A, B1, B2 şi vitamina C, şi are un efect extrem de revigorant, ajutând la detoxifierea organismului şi la stimularea imunităţii, mustul devenind şi o puternică armă împotriva cancerului datorită conţinutului mare în antioxidanţi. Mustul cel mai bun se prepară din strugurii zdrobiţi în blender, cu tot cu coajă, după ce au fost curăţaţi de seminţe. O dată preparat, mustul se consumă imediat şi nu se fierbe deoarece se pierd toate vitaminele şi mineralele esenţiale”, a spus Denisa Zaharia, medic de familie, cu competenţă în apifitoterapie, pentru adevărul.ro.

De asemenea, mustul are foarte multe vitamine şi antioxidanţi cu proprietăţi antitumorale, motiv pentru care este foarte recomandat tuturor persoanelor. De altfel, medicii recomandă mustul pentru a preveni sau chiar a trata numeroase boli, de ochi, de inimă, de rinichi, de stomac, de nutriţie, de imunitate, precum şi pentru a preveni şi trata anemia, astenia, gingivita sau durerile reumatice.

În plus, compusul din must numit resveratrol diminuează luările în greutate și împiedică apariţia diabetului de tip 2 şi a obezităţii.