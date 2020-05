Cum se comportă, de fapt, Vulpița, când se opresc camerele de filmat. Adevărul a ieșit la iveală

Noua colaborare muzicală dintre Vulpița și Rafaelo a rupt trending-ul românesc. „Doi îndrăgostiți lulea“ este piesa cu care Veronica din Blăgești a reușit să-l detroneze pe Jador. Chiar dacă Viorel nu și-a dat acordul pentru difuzarea melodiei, se pare că noua „artistă“ continuă să facă spectacol atât pe scena din platoul Acces Direct, cât și în afara lui. Vezi ce spune Rafaelo despre comportamentul Vulpiței, când camerele de filmat se opresc.

Amândoi cu mare priză la public, Rafaelo și Veronica lui Viorel au scos o piesă care a făcut, în scurt timp de la difuzare, un număr record de vizualizări pe Youtube. Se pare că noua „artistă“ se simte foarte bine în postura de cântăreață, aceasta fiind a doua ei melodie, după „Hai la București Vulpiță“, alături de Axinte.

Deși cu câteva zile în urmă Viorel Stgaru declara, mai hotărât ca niciodată, despre piesă că: „nu o să aibă loc nimic azi, o să vedeți. Nu se lansează azi, vă spun sigur“, Vulpița a trecut peste cuvântul soțului, cu riscul de a se ajunge la divorț.

Despre cum s-au cunoscut Veronica și Rafaelo, a povestit chiar cântărețul.

„Eu am cunoscut-o pe Vulpița la Acces Direct, atunci când m-am despărțit de Miss Irina. După ce am ieșit din platou, am văzut-o pe Vulpița că stătea într-un colț și plângea. Am întrebat-o de ce plânge și mi-a zis că este în starea aceea din cauza lui Viorel Vulpoiul, se certaseră. I-am zis că nu trebuie să plângă și am sfătuit-o să se calmeze“, a spus Rafaelo.