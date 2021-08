Cum se comportă Cătălin Moroșanu cu fata lui. Nu o lasă niciodată pe Natalis: ‘Sunt autoritar’

Este unul dintre cei mai cunoscuți luptători din România, dar singura lui slăbiciune este fiica lui Natalis. Ce fel de tătic este, de fapt, Cătălin Moroșanu și ce tip de comportament adoptă față de Natalis, fiica lui. Fostul Faimos de la Survivor România a recunoscut tot.

Cătălin Moroșanu se poate considera un bărbat extrem de norocos. Are tot ce-și poate dori de viață: o carieră fulminantă în domeniul sportului, milioane de fani în toate colțurile lumii și o familie care-l adoră. Soția lui Georgiana și fiica lui Natalis sunt cele mai importante persoane din viața sa și le răsfață cum poate, cât de des este posibil.

Micuța Natalis are deja 11 ani și este o domnișoară în toată regula, motiv pentru care Cătălin Moroșanu recunoaște că este foarte strict cu ea, fiind un tată foarte protector. Fostul Faimos de la Survivor România a mărturisit că singurul său regret este acela că nu a petrecut atât de mult timp cu fiica ei în primii ei ani de viață, fiind plecat tot timpul la diverse competiții sportive.

„Când am văzut-o prima oară și am observat că avea părul roșcat, am spus că este a mea. Ne înțelegem foarte bine. Își dorește să petreacă mai mult timp cu mine, pentru că eu sunt plecat pe perioade mai lungi. Cred că atunci când revin acasă sunt ca o noutate pentru ea. Eu sunt mai autoritar, soția mea este mai permisivă.”, a declarat Cătălin Moroșanu, exclusiv pentru Viva.