Cum se apără Elena Udrea în dosarul Hidroelectrica. Fostul ministru aduce acuzaţii grave, cine ar fi luat banii, de fapt: „Cheltuieli în interese personale”

Condamnată la închisoare în dosarul „Gala Bute”, numele său apare într-un alt proces. Fostul ministru a făcut noi dezvăluiri în fata instanței, în timpul celui mai recent termen de judecată. Cum se apără Elena Udrea în dosarul Hidroelectrica. Aceasta a făcut acuzații grave, numindu-i pe cei care ar fi luat banii, de fapt. Este vorba despre câteva milioane de euro.

În prezent, Elena Udrea ispășește pedeapsa de șase ani de închisoare primită în dosarul „Gala Bute”. Numele său mai apare însă într-un dosar de amploare, „Hidroelectrica”, în care va avea următorul termen pe data de 31 ianuarie 2024.

La cel mai recent termen de judecată, pe 12 decembrie 2023, fostul ministru al Turismului a făcut afirmații grave în fața instanței. Ea este acuzată de trafic de influență de 3,4 milioane de euro în favoarea afaceristului Bogdan Buzăianu.

Elena Udrea se apără, susținând, în fața Înaltei Curți, că nu ea a beneficiat de banii primiți de la omul de afaceri, ci „cei de la partid”, numind-o pe Ana Maria Topoliceanu, fosta sa prietenă care a devenit denunțător în acest dosar.

„Eu nu am luat banii. Acești bani au fost o donație la partid și au fost mulți care au venit cu sponsorizări. Eu am fost trasă la răspundere pentru că eram șefă de partid la acel moment. Doamna Topoliceanu plătea chirie de 4000 de euro, se plimba cu mașini scumpe și din banii ea cheltuia în interesele personale. Eu am informația strict de la Topoliceanu despre acei bani. De acești bani s-au folosit cei din partid, de ce sunt eu obligată să plătesc pentru ceea ce nu am făcut?!”, a declarat Elena Udrea în ultimul cuvânt.