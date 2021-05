Cum salvezi mâncarea prea sărată, de fapt. Cele mai tari trucuri secrete de la bucătarii de top

Acest lucru li se întâmplă până și celor mai experimentați bucătari. E posibil oricând să adaugi mai multă sare decât ar avea nevoie preparatul tău, dar nu trebuie să arunci în niciun caz mâncarea. Cum o poți salva? Există câteva trucuri ale marilor chefi care să te ajute.

Ai pus prea multă sare în mâncare? Poți salva preparatul: trucuri de la mari bucătari

Cu toții suntem conștienți că excesul de sare dăunează grav sănătății, lucru care ne este reamintit cel mai des în reclame,dar și de către medici. Orice om știe totuși că sarea este unul din condimentele de bază fără de care bucătarii nu s-ar descurca în multe cazuri, așa că este folosit din plin.

Desigur că există anumite preparate unde nu e nevoie de aceasta pentru că chefii utilizează alte ingrediente precum baconul sau anșoa ori somonul afumat care sunt deja sărate cât trebuie și nu mai au nevoie de adaos.

Dacă te afli în postura în care ți-a cam scăpat mâna atunci când ai pus-o în ceea ce pregătești, nu trebuie să arunci mâncarea, ci să apelezi la câteva trucuri bine știute de bucătarii mari.

Cartoful absoarbe excesul imediat dacă vorbim de o mâncărică sau de ciorbe/supe. E necesar să adaugi un cartof crut în cratița sau oala în cauză și vei vedea rezultatul. De asemenea, dacă nu ți-au mai rămas cartofi poți să apelezi la orez.

Pune într-un tifon o mână de orez și lasă-o în mâncare. Poate faci un piure mai sărat și nu știi cum să-l dregi. Aici e totul cu mult mai simplu, doar că trebuie să guști în timp ce îl omogenizezi.

Ai nevoie de smântână de gătit sau lapte (depinde de preferințe), iar cu ajutorul lui îl vei subția și îl vei aroma altfel. Excesul poate fi reglat ulterior din ingrediente care să se potrivească la gust cu preparatul „stricat”. La fel ca în cazul menționat anterior, sosurile pot fi și ele aduse pe un drum bun din smântână de gătit sau dintr-o porție în plus de stoc de legume/pui/vită.

Cantitatea enormă pe care românii o aruncă

Conform unor statistici din anul 2019, românii aruncă anual 6.000 de tone de alimente pe zi, adică 16 kg pe lună/persoană. Datele UE arată că România ocupă locul 9 în topul celor mai risipitoare țărin din Europa, cu un procent de 2.55%, adică 2.2 milioane de tone de alimente pierdute în fiecare an.

Idei antirisipă

-cumpara in cantitati moderate si planifica in mod echilibrat mesele

-cumpara produse proaspete spre sfarsitul cumparaturilor

-aranjeaza in mod logic alimentele in frigider si pastreaza igiena curatandu-l in mod regulat

-congeleaza pentru a pastra alimentele mai bine

-imparte cu vecinii sau cu prietenii fructele, legumele si mancarea ramasa

-respecta circuitul produselor congelate si produselor sub temperatura controlata +2 grade – +8 grade Celsius

-citeste bine eticheta si fa diferenta intre data limita de consum si data limita de utilizare optima

-invata sa utilizezi resturile alimentare

-la restaurant sau acasa ai grija ca ochii tai sa nu fie mai mari decat stomacul

-dupa ce ai terminat de mancat, nu arunca decat resturile care nu pot fi conservate si separa ambalajele in mod responsabil pentru a le depune in containerele dedicate. (Sursa: wall-street.ro)