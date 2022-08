Cum să ții corect telefonul mobil în mână. Greșeala pe care o fac foarte mulți români

Cum să ții corect telefonul mobil în mână? Petrecem nenumărate ore de scroll pe telefon. Probabil că suntem cu toții conștienți până acum de potențialul impact asupra sănătății noastre mintale și a bunăstării. Dar modul în care vă folosiți smartphone-ul are implicații și asupra sănătății fizice. Aveți telefonul în mână în acest moment? Întrebați-vă: cum să ții corect telefonul mobil în mână? Am aflat și noi răspunsul la această întrebare, și am constatat care este greșeala pe care o fac foarte mulți români.

Ne-am ținut telefoanele în mod greșit!

Marginea de jos se sprijină pe degetul mic, partea din spate pe degetul arătător și, poate, pe al treilea și al patrulea deget, în timp ce degetul mare se ocupă de defilare? Da, și noi. Dar nu este bine.

Aceasta este greșeala pe care o fac foarte mulți români. Degetul mic și degetul mare sunt cele mai afectate atunci când țineți în mână un smartphone sau o tabletă.

Dacă vă strângeți sau vă mult telefonul, acest lucru poate provoca, de asemenea, crampe sau inflamații ale degetului mare și ale degetelor, o afecțiune cunoscută informal sub numele de „degetul de la smartphone”.

Toți folosim telefonul mobil în fiecare zi, aproape la orice oră. Dar, iată că un mesaj scris pe Twitter vine să dea peste cap tot ceea ce știam despre asta:

„Nu știu cine are nevoie să audă asta, dar, atunci când folosești telefonul, nu mai folosi degetul mic ca ancoră. Îți distruge încheietura mâinii și îți agravează nervul ulnar.”, spune un utilizato popular pe Twitter, MrsBundrige.

Acest tweet a devenit viral anul trecut, obligându-ne pe mulți dintre noi să ne reconsiderăm modul în care ne folosim smartphone-urile. Cât de valabilă este afirmația sa?

Ne pare rău că trebuie să vă spunem asta, dar specialiștii în fizioterapie, confirmă că totul este adevărat.

„Avem tendința de a ne ține telefoanele cu degetul mic dedesubt, care susține greutatea telefonului, iar încheietura mâinii se întoarce spre interior pentru a ne spune ecranul spre față. Acest lucru poate provoca compresia nervului ulnar dacă este susținut pentru perioade lungi de timp.”, spun specialiștii în fizioterapie.

Nervul cubital este unul dintre cei trei nervi principali din braț. Acesta pornește din interiorul cotului și de-a lungul antebrațului interior până în palmă, în partea degetului mic.

Nervul transmite semnale electrice către mușchii atât din antebraț, cât și din mână. Nervul poate fi prins fie prin întindere prelungită, când cotul este îndoit, fie prin presiune prelungită.

De exemplu, de la aplecarea pe ghidonul unei biciclete sau de la folosirea uneltelor de mână, potrivit specialiștilor.

Specialiștii te învață cum să ții corect telefonul mobil în mână

Un studiu din 2017 a găsit o legătură între utilizarea prelungită a smartphone-urilor și o probabilitate mai mare de a suferi o altă afecțiune dureroasă la încheietura mâinii și la mână.

„Este posibil să se justifice prudență atunci când se utilizează dispozitive electronice ținute în mână pentru a minimiza șansele de a dezvolta sindromul de tunel carpian. Sindromul de tunel carpian poate apărea în urma unei presiuni. Această presiune repetată în punctul în care nervul median trece în mână și se întâlnește cu încheietura mâinii, generează probleme.”, spune autorul studiului.

Condițiile de muncă care necesită mișcări repetitive, puternice, sau ciudate ale mâinii, sunt o cauză comună pentru sindromul tunelului carpian. Sindromul poate avea ca rezultat durere, amorțeală, furnicături ale degetelor și slăbirea forței de prindere.

Pentru a afla dacă utilizarea smartphone-urilor crește șansele oamenilor de a se îmbolnăvi de acest sindrom, a fost realizat un sondaj. Sondajul, efectuat pe 500 de studenți de la Universitatea din Hong Kong, i-a împărțit pe studenți în două grupuri:

utilizatorii care foloseau dispozitivele portabile mai mult de cinci ore pe zi

utilizatorii non-intensivi, care le foloseau mai puțin de cinci ore pe zi.

Greșeala pe care o fac foarte mulți români

Mai mult de jumătate din grupul intensiv a raportat dureri și/sau disconfort musculo-scheletal, comparativ cu 12% din celălalt grup.

Noul studiu a vizat 48 de studenți din studiul anterior. Jumătate dintre ei erau utilizatori intensivi, ceilalți studenți petreceau mai puțin de trei ore pe zi pe dispozitivele lor.

Cercetătorii au descoperit că cei care făceau parte din grupul intensiv aveau un disconfort semnificativ mai mare. Disconfortul era mai accentuat la nivelul încheieturilor și al mâinilor.

Cu cât o persoană petrecea mai mult timp folosind un dispozitiv electronic portabil, cu atât durerea era mai puternică și mai lungă. Și asta nu este tot. Există, de asemenea, potențialul pentru dureri de gât.

„Poziția gâtului este, de asemenea, puternic invocată,. Avem tendința de a fi blocați privind în jos dacă stăm în picioare. Sau, chiar mai rău! Dacă stăm culcați și ne folosim telefoanele, ne vom ține adesea gâtul într-o poziție întinsă. Asta poate comprima nervii.”, avertizează specialiștii

Așadar, în afară de evitarea „ancorei cu degetul mic”, putem schimba modul în care ne ținem telefoanele. Astfel vom diminua orice daune colaterale. Aceeași specialiști recomandă, în schimb, o utilizare mai atentă a dispozitivelor electronice.