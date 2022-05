Cum să scapi de mușcăturile țânțarilor. E cel mai bun spray anti-insecte, îl poți prepara chiar tu acasă

În fiecare an peste 75.000 de oameni mor din cauza bolilor transmise de țânțari. Multe persoane nu bagă de seamă micile înțepături, dar ele pot fi chiar foarte periculoase. De asemenea, dacă nu vorbim de riscurile mari, atunci chiar și umflăturile și mâncărimile produse de înțepătură sunt foarte incomode pentru majoritate. Cum poți să te eviți o astfel de situație? Un specialist recomandă un spray pe care îl poți face chiar acasă. De ce ai nevoie și cum trebuie să procedezi?

Sezonul estival este din ce în ce mai aproape, iar odată cu zilele însorite și călduroase și peisajele vii avem la orizont din ce în ce mai multe insecte care ne vizitează locuințele.

Nu trebuie să îți faci griji pentru că există multe opțiuni în supermarket-uri prin care le poți ține la distanță. De asemenea, un specialist recomandă un spray pe care îl poți face chiar tu acasă.

Varianta aceasta este perfectă pentru oamenii care evită ingredientele toxice, mirosurile puternice sau riscul la care se expun dacă stau în vaporii unor produse din comerț.

Înțepăturile țânțarilor provoacă mâncărimi insuportabile pentru câțiva. Din fericire, busuiocul este cel care te poate ajuta să ții departe de tine insectele.

Ai nevoie de o cană cu frunze de busuioc, puțin ulei esențial din planta menționată, aproximativ 100 ml de apă clocotită și 100 ml de alcool rafinat.

Pune apa la fiert, iar după ce ajunge la o temperatură mare adaugă în ibric frunzele de busuioc și lasă-le la infuzat pentru cel puțin 2-3 ore. Stoarce apoi plantele, strecoară soluția și amestecă totul cu alcoolul și uleiul esențial.

Este cel mai ușor să transferi conținutul din ibric într-un recipient mic ce are un pulverizator pentru a-l aplica mai rapid pe piele.

Chiar dacă nu este fioros sau mare, țânțarul este cea mai ucigătoare vietate din lume. Anual mor peste 750.000 de oameni din cauza bolilor transmise de ei.

,,În materie de carieră, mulţi facem alegeri în funcţie de un anumit context, când apar anumite coincidenţe… În cazul meu, cam aşa a fost. În timpul studiilor mele, mă concentram iniţial nu asupra ţânţarilor, ci asupra muştelor ţeţe, care transmit boala somnului în Africa.

Am realizat însă la un moment dat că impactul ţânţarilor asupra oamenilor din întreaga lume este mult mai dramatic decât cel al muştelor ţeţe. Ca urmare, am decis să fac o schimbare de traseu în carieră şi de la muşte ţeţe am virat către ţânţari”, a spus Bart Knols, entomolog american. (Sursa: csid.ro)