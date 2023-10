Cum să faci bani în 2024, cu regulile Feng Shui. Aşa vei avea parte de belşug, sfaturile oferite de Anca Dimancea

Cum să faci bani în 2024, cu regulile Feng Shui. Află cele mai tari trucuri care te pot ajuta să faci bani, așa cum nici nu visai. Anca Dimancea, unul dintre cei mai cunoscuți astrologi din România, oferă cele mai interesante sfaturi pentru o viață îmbelșugată, la care nici nu vă așteptați.

Cum să faci bani cu arta Feng Shui

Arta Feng Shui este o practică tradițional-chinezească, ce se concentrează pe aranjarea și organizarea spațiului în așa fel încât să creeze o armonie și echilibru în mediul înconjurător.

Această artă se bazează pe credința că modul în care spațiul este organizat poate afecta starea de bine și succesul celor care trăiesc sau lucrează în acel spațiu.

Anca Dimancea, expertă în horoscopul chinezesc, a dezvăluit câteva remedii esențiale pentru a avea în locuința ta în anul 2024, în funcție de problemele cu care te confrunți.

Înainte de a selecta aceste remedii, este important să știi cum să le plasezi în spațiul tău, sfat oferit de specialistă. Tot ce ai nevoie este o busolă pentru a identifica cu ușurință toate sectoarele din casa ta, mai ales cel financiar.

„Vorbim în primul rând de casă, unde ne trebuie ajutor, când avem semne malefice, cu probleme. Adică sectorul casei să fie populat de acestă energie nefavorabilă și vorbim despre un remediu pentru a contracara această energie. Este foarte important să avem o busolă obișnuită, le recomand pe cele militare. Trebuie să ne găsim sectoarele în casă și la birou, pentru cei care stau mult timp la birou, dacă știu că numai acolo lucrează. Amuletele nu trebuie să fie atinse de oameni din exterior, ci numai de cei care lucrează la acel birou.”, a dezvăluit Anca Dimancea în cadrul emisiunii Wownews.

Unde să amplasezi amuletele norocoase

Anca Dimancea a explicat că aceste amulete nu pot fi puse la întâmplare. Dacă chiar vrei să dea rezultate, trebuie să te asiguri că le pui în zonele potrivite și respecți regulile pe care le impune această artă.

Vezi și: Secretele feng shui pe care ușa casei tale le ascund. Ce trebuie să ai pe ea, neapărat

Cu ajutorul busolei, trebuie să identificăm nordul, zonele exacte. Astfel, in funcție de asta, vom ști în ce sector se află fiecare cameră și în ce fel trebuie să o amenajăm.

„Vă așezați cu busola în centrul casei și o puneți în plan, ca să nu oscileze, și apoi lăsați acul să se așeze. Unde s-a așezat acul, este Nordul, adică 0 grade, o să răsuciți busola ușor cu N-ul peste ac, iar în felul acesta o să vedeți aproximativ cam toate camerele pe ce sectoare sunt.”, a mai spus astrologul.

Ce amulete să avem în casă

Broasca este una dintre cele mai puternice amulete, care are un efect important atât în planul sănătății, dar mai ales al banilor. De precizat, însă, că se mută de la an la an și nu se dă, sub nicio formă, cu împrumut.

Află și: Feng Shui-ul portofelului îți va aduce mai mulți bani. Ce trebuie să faci pentru abundență financiară

Broasca te ferește de energiile negative, de rele și atrage în viața ta sănătatea și banii. Se pune în zona unde vrei să atragi energiile, în funcție de nevoile pe care le ai.

„Pentru stelele malefice, trebuie remediu, ca să nu avem surprize neplăcute de-a lungul timpului. Aceste remedii trebuie amplasate anual, le mutăm de la un an, la altul. Nu le dăm împrumut sub nicio formă, nu le aruncăm. Dacă ne mutăm, le putem transfera, cu condiția să le punem pe sare trei zile și trei nopți. O amuletă care acoperă atât sectorul financiar, cât și sănătatea și longevitatea și protecția este broasca cu foarte multe simboluri pe carapace. Se amplasează în funcție de necesități, în sectorul respectiv”, spune specialistul.

Conform astrologului, „dragonul auriu” este un remediu pentru multe zodii. Nu trebuie să optăm pentru un dragon amenințător, care scuipă foc, cu unul simplu, care să aducă prosperitate și sprijin.

Poate fi plasat la intrare și ar trebui amplasat pe un postament, dar în niciun caz direct pe podea. Evitați să le amplasați în bucătărie, baie sau cămară. Respectați regulile acestea și veți atrage numai bogății.

Pentru a contracara influența stelei 3, care aduce neînțelegeri și lipsă de armonie în cuplu sau la locul de muncă, există 3 mere. Acestea au o importanță deosebită și pot fi așezate pe centrul mesei dintr-o sală de ședințe.