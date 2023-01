Cum s-au cunoscut Simona Pătruleasa și Andreea Marin. Detalii neștiute până acum despre cele două. „O admiram” VIDEO EXCLUSIV

Simona Pătruleasa avea 19 ani când a participat la concursul Miss România, în 1994, eveniment la care a cunoscut-o pentru prima oară pe Andreea Marin, candidată și ea la acest titlu, alături de Iulia Frățilă și Roberta Anastase, ultima fiind desemnată marea câștigătoare. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea știrilor Kanal D ne-a povestit despre scurta perioadă în care a lucrat ca model și în care făcea naveta de la Râmnicu Vâlcea în Capitală și în alte orașe mari unde avea prezentări de modă. Cum s-au cunoscut Simona Pătruleasa și Andreea Marin.

Simona Pătruleasa și Andreea Marin sunt din nou pe aceeași lungime de undă din toamna lui 2021, când și-au dat seama că nu au de ce să stea departe una de cealaltă și au reluat legătura.

Playtech Știri: Bună Simona! Punctualitatea este punctul tău forte. Așa ai fost dintotdeauna?

Simona Pătruleasa: Da, așa am fost și așa o să fiu mereu. Îmi place să fiu punctuală și îmi place și cei cu care mă întâlnesc să fie punctuali și încerc să-i insuflu treaba asta și lui Ingrid. De multe ori îmi reușește, de multe ori nu.

Sabin a întârziat vreodată la o întâlnire?

Nu, niciodată, pentru că știe că îmi doresc și țin foarte mult la lucrul ăsta.

De-a lungul timpului, nu ai fost sabotată de trafic?

Mi s-a întâmplat de două ori din cauza traficului și mi-a părut tare rău, vorbim de câteva secunde, minute, nu de ore sau ceva de genul. Iar când este vorba de job, atunci nu există. Plec din timp, la mine e totul foarte bine calculat, nu îmi place să fiu niciodată pe fugă. E foarte greu să mi se întâmple.

Cum s-au cunoscut Simona Pătruleasa și Andreea Marin

Mi-am adus aminte de prietenia ta cu Andreea Marin. În ce împrejurări v-ați cunoscut? La acel concurs?

Da, atunci, în urmă cu foarte mulți ani, la Miss România. Cred că ea era cunoscută, nu atât cât este în ziua de azi. Nu am interacționat foarte mult, pentru că eu veneam din alt oraș (n.r. Râmnicu Vâcea), am interacționat atât cât ne permitea concursul și nu prea am avut timp. O admiram și îmi plăcea foarte mult de ea, am schimbat câteva cuvinte și atât.

Pe tine ce te-a motivat să te înscrii la acel concurs?

Ca de fiecare dată, cred că la îndemnul fratelui meu. El era cel care se ocupa cu asta și mama. Nu știu dacă neapărat m-au înscris, dar m-au împins așa de la spate să merg.

Modellingul a fost o etapă scurtă din viața ta?

Am și lucrat la Adesgo la vremea aceea, celebra fabrică de ciorapi.

Ai făcut reclamă la ciorapi?

Da, am și defilat pe podium cu Dana Săvuică, da, cu celebrele modele de la vremea aceea. Am intrat în niște prezentări de modă, dar nu am lucrat pentru doamna Zina Dumitrescu.

Simona Pătruleasa a lucrat ca model în ultimii ani de liceu

Cum a fost perioada aceea pentru tine? Câștigai bani?

Câștigam bani, sigur că da. Am avut un contract, eram la liceu în ultimii doi ani, cam așa. Mă descurcam, era destul de greu pentru că trebuia să vin la București, prezentările erau prin Timișoara, Constanța, destul de dificil, dar am făcut față cu brio, adică trebuia să și învăț. Profesorii trebuia să-mi și permită să plec de la școală uneori, dar m-am ținut de treabă în ambele direcții. A durat destul de puțin, cred că am avut un an contract, apoi am renunțat pentru că trebuia să învăț, aveam alte treburi.

Simona Pătruleasa despre împăcarea cu Andreea Marin

Revenind la Andreea Marin, în ce împrejurări v-ați împrietenit?

Datorită soților (n.r. Sabin Ivanof și Ștefan Bănică), așa am ajuns să ne împrietenim.

Ați avut o perioadă în care prietenia voastră a fost în stand by, cum ați reluat legătura?

Pur și simplu, s-a întâmplat de la sine, ne-am întâlnit la câteva evenimente, am considerat că ar fi momentul să vorbim, așa, a venit de la sine.

I-a părut rău vreuneia de acei ani în care ați stat departe una de cealaltă?

Cu siguranță amândurora, pentru că noi ne înțelegeam foarte bine, eu o știu pe Violeta de când s-a născut, din prima zi de viață. Mă bucur că acum lucrurile au intrat pe un făgaș normal și suntem în relații bune.

„Andreea nu e egoistă să facă lucruri individual”

Ce apreciezi la Andreea? Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că te poți baza pe ea în orice moment?

În primul rând e de gașcă în vacanțe. Te poți baza pe ea, e de competiție și de comitet. E foarte faină în vacanțe, că am mers în câteva vacanțe. Știe să se distreze, să facă lucruri împreună. Nu e egoistă să facă lucruri individual, ne înțelegeam foarte bine în vacanțe. Andreea (Marin – n.r.) are foarte multe calități, pentru că altfel nu ar fi răzbit în lumea asta. Are o putere de muncă incredibilă, e foarte ambițioasă și evident foarte înțeleaptă și deșteaptă.

Fetele voastre sunt prietene? Știu că există o diferență de vârstă între ele.

Nu, Violeta e măricică, dar se cunosc. Nu s-au mai văzut, Violeta are foarte mult de învățat, Ingrid acum e și ea în clasa a V-a. Probabil că atunci când Ingrid va fi puțin mai mare, atunci va fi comunicarea mult mai ușoară, pentru că în momentul acesta diferența pare mare, dar peste câțiva ani, când Ingrid o să depășească 17-18 ani atunci diferența de vârstă nu o să se mai simtă.

Video: Daniel Bălan