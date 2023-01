Cum s-au cunoscut Puya și Melinda de la America Express. Modul uluitor în care artistul a cucerit-o pe mama copiilor săi

Puya și Melinda formează una dintre cele mai bune echipe de la „America Express”, emisiune difuzată la Antena 1. Artistul și bruneta formează un cuplu de peste 10 ani, însă foarte puțini sunt cei ce care știu cum s-au cunoscut cei doi. Detalii uluitoare din viața lor privată!

Puya și soția lui, Melinda, se numără printre concurenții de la „America Express”, care au acceptat provocarea de a participa la unul dintre cele așteptate show-ur televizate. Artistul nu ar fi plecat niciodată fără partenera lui de viață în cursa nebună de pe Drumul Aurului. Melinda este femeia care a reușit să-l cucerească pe solist în urmă cu mai bine de 10 ani.

Pe Puya îl cunoaște toată lumea prin prisma laturii artistice, dar puțini știu cum s-a cunoscut, de fapt, cu mama copiilor lui. Interpretul din La Familia a povestit cum a decurs momentul în care a văzut-o prima oară pe Melinda, cea care urma să-i devină soție.

Puya și Melinda s-au căsătorit în 2011, după cinci ani de relație. Concurentul de la America Express a dezvăluit că el și mama fiicelor sale s-au văzut prima dată la un concert. Se pare că de acolo a pornit totul. El a mai precizat că s-a străduit mult să aibă o relație cu Melinda.

„Nu era fana mea. Eu am cântat la balul unde ea a prezentat. Și mi-a tras și țeapă cu banii! Ăia aveau sala plină și mie îmi ziceau că n-au bani. Și așa ne-am împrietenit. Am ținut legătura, am vorbit… După a început să îmi placă jocul ăsta și îmi tot puneam concerte în zona unde era ea. Sunam la cluburile din Cluj unde era ea. La un moment dat am cântat și într-un grajd! Și uite așa am reușit să acopăr fiecare sătuc din zona Clujului. (…) Când am cerut-o de soție copilul avea deja doi ani. Am fost rapizi. Până acum văd că m-a suportat”, a declarat Puya, potrivit Click.ro.