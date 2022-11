Afacerea cu care Puya a dat chix: ‘Doar eu cu prietenii’. Ce s-a întâmplat

Face muzică de la vârsta de 16 ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, reușind să treacă peste obstacole ce pe alții i-ar fi doborât. A cunoscut eșecul, însă, în momentul în care a decis să devină și antreprenor. Care este afacerea cu care Puya a „dat chix”. Ce s-a întâmplat, de fapt. Explicațiile artistului.

Puya nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, putându-se mândri cu o carieră lungă, din care nu au lipsit momentele extrem de dificile. Cu toate astea, a reușit să depășească toate obstacolele ce i-au ieșit în cale.

N-a avut parte de același succes, însă, în lumea afacerilor. Cântărețul și-a deschis propriul business, în domeniul fabricării și comerțului de vin, însă s-a declarat dezamăgit de întreaga experiență. Puya a vorbit despre acest subiect în cadrul emisiunii online „Duet”, prezentată de Alexandra Ungureanu.

„Nu prea merge afacerea? Bei mai mult tu cu familia și prietenii?!”, l-a întrebat Alexandra Ungureanu. Fără să ezite, cântărețul a oferit în răspuns cât se poate de sincer:

„Cam așa ceva, da. Adică, e nevoie de mult mai multă dedicare. Eu mă ocup cu muzica, nu cu vândutul de vin, dar cine știe. Până când o să îl descopere lumea… Eu nu am pus mâna pe struguri.

Am fost la Urlați, acolo unde se face vinul, am vorbit cu enologul de acolo, gustam mai multe soiuri, la un moment dat mergeam săptămânal să gust, până când am decis, a durat ceva și am rămas prieteni. Chiar am învățat foarte multe despre vin și despre problemele producătorilor de vin din România și tot așa”, a explicat cântărețul.