Cum s-a îmbrăcat Oana Roman la munte. Așa ținută rar vezi

Oana Roman este extrem de fericită! Vedeta a ajuns la silueta pe care o visa, așa că poate să îmbrace tot felul de piese vestimentare îndrăznețe pentru a-și pune formele în evidență. Aceasta s-a pozat la munte într-o ținută inedită, așa că fanii au reacționat imediat.

Oana Roman a avut grijă să fie activă pe rețelele de socializare, așa că admiratorii ei s-au înmulțit și abia așteaptă să afle totul despre aventurile vedetei, dar și despre secretele siluetei sale. Aceasta s-a bucurat de o escapadă la munte, așa că nu a uitat să imortalizeze momentul.

În timp ce unii internauți consideră că pozele Oanei Roman sunt pline de controverse și aduc numeroase critici la adresa vedetei, susținând că își modifică silueta în imagini, alții o complimentează de fiecare dată și o laudă pentru faptul că a avut ambiție și a slăbit așa de mult.

Fiica lui Petre Roman a purtat la munte o geacă de fâș și o pereche de colanți mulați, adăugând o pereche de pantofi și o bluză albă cu volane. Imediat, o fană a vrut să știe cum a reușit Oana Roman să scape de kilogramele în plus, așa că a cerut de la vedetă rețeta succesului.

Oana Roman consideră că drumul său către silueta perfectă nu s-a terminat încă. Vedeta își dorește să ceară ajutorul medicilor pentru o operație. Aceasta se confruntă cu anumite cicatrici de când a născut, iar pielea i s-a lăsat după ce a topit kilogramele în plus, așa că vrea să recurgă la abdominoplastie.

„De mult vreau să-mi fac o operație care nu este neaparat estetică, ci mai degrabă medicală, la mine. În urma operației pe care am avut-o după ce am născut, am niște cicatrici pe abdomen, foarte urâte… acum am și slăbit și mi s-a lăsat pielea.

Și trebuie să-mi fac o abdominoplastie, dar la mine e mai degrabă din rațiuni medicale, decât neaparat estetice, dar evident că și estetică este… o să scap de cicatricea aia foarte urâtă pe care o am.

E singura la care m-am gândit. Eu am avut destule operații și nu vreau să-mi fac operații doar de dragul de a-mi face. Abdominoplastia sunt obligată să o fac.

Și în rest, există tot felul de proceduri care ajută, fără să te tai neaparat.”, declara Oana Roman, acum ceva timp, pentru Ciao.