Oana Roman continuă seria schimbărilor dramatice! Cum s-a dat startul la evenimentele mondene, aceasta se bucură din plin de orice petrecere și surprinde pe toată lumea cu look-urile sale. De această dată, nu mică le-a fost mirarea tuturor în momentul în care au observat-o.

Petrecerile au fost puse pe pauză în pandemie, așa că multe vedete abia au așteptat să participe din nou la evenimentele mondene și să se reunească cu multe alte persoane. Printre ele se numără și Oana Roman, ce nu ratează vreo ocazie pentru a expune un look inedit ce o pune în evidență.

De această dată, Oana Roman a optat pentru o perucă ce a schimbat-o total. Mulți au fost surprinși să o vadă așa, dar vedeta s-a bucurat enorm de look-ul său. Încă de când a slăbit, aceasta optează pentru fel și fel de ținute și coafuri, așa că ea le-a transmis tuturor că nu va băga în seamă părerile răutăcioase cu privire la ce a ales să prezinte la evenimentul monden.

Fiica lui Petre Roman a fost extrem de criticată în mediul online. Chiar dacă aceasta a repetat în nenumărate rânduri că a slăbit foarte mult, mulți români au susținut că ea ar apela, de fapt, la programe de editat pozele. Oana Roman nu a mai suportat și a vorbit despre acest subiect, explicând că a apelat la nenumărate proceduri pentru a ajunge la o siluetă armonioasă.

„Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă.”, a dezvăluit Oana Roman pentru Ciao.