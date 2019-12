Cum s-a fotografiat Bianca Drăgușanu, după ce s-a aflat că vrea un copil cu Alex Bodi. Nu a mai rezistat și a spus tot

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi a avut parte de împăcări și despărțiri, iar acum pare că cei doi trec prin cea mai frumoasă perioadă, astfel că, din spusele ei, blondina ar vrea un copil cu afaceristul. Cum s-a pozat?

Au divorțat, s-au împăcat…telenovela în varianta românească dăinuie și după șirul de bătăi. Din fericire pentru cei doi, pare că astrele s-au aliniat, iar relația lor este condusă de echilibru și liniște, pentru moment. Deși lucrurile s-au așezat, vedeta a lăsat un semn de întrebare tuturor fanilor atunci când pe pagina sa de socializare a apărut un filmuleț la care nu se așteptau mulți.

Bianca a ajuns la spital, iar, momentan, nu a spus și care este motivul pentru care se află pe mâna medicilor, dar nu pare a fi nimic îngrijorător. ”Ia uitați ce fac eu după ce îmi trag sângele. Mă pozez cu tot cadrul medical”, le-a spus vedeta, cu zâmbetul pe buze, fanilor.

Vizita fostei asistente TV are două posibile variante: este vorba despre un control de rutină ori unul prin care se pregătește de sarcină, în contextul în care a afirmat de mai multe ori că își dorește copii cu Bodi.

”Eu am luat-o în brațe, s-a urcat pe mașină, am intrat apoi în restaurant, am plecat împreună… Ce cuțite, ce picioare să-i dau? Nu e de împăcat, noi nu am fost certați. Avem niște chestii… Pur și simplu de orgolii, niște reproșuri. Sună acolo, demonstrează-mi aia, fă-mi aia”, spune Bodi.