Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, portret de familie înainte de Crăciun. Cum s-au fotografiat alături de copii

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi se bucură de perioada sărbătorilor și abia așteaptă ca Moșul să-și facă apariția în casa lor. Aceștia s-au fotografiat alături de fetițele lor din mariajele anterioare și au creat întocmai un portret de familie deosebit. Cum arată cei patru într-un perisaj de vis?

Relația dintre Bianca și Bodi a ajuns la un alt nivel. Deși cotroversată și extrem de dificil de înțeles, povestea lor de iubire merge mai departe. Dincolo de certuri, discuții aprise, tentative de agresiune fizică asupra fostei prezentatoare, cei doi sunt încă împreună și pare că relația lor merge chiar mai bine. Cu toate că la un timp foarte scurt după ce s-au căsătorit au decis să divorțeze, în ultimă instanță au spus că își vor mai acorda încă o șansă.

Cum fetița fostului cuplu Drăgușanu-Slav a rămas la Bianca, blondina se bucură cel mai mult de prezența ei, dar și de atenția soțului actual. Bodi și-a luat și el copilul din prima căsnicie și au plecat toți la plimbare, din câte de pare. „My happiness ❤️ #mybaby #mylove #blessed #family #love #loved #thankful #thankyou #god 🙏🏻❤️ #👑 #❤️”, a fost mesajul Biancăi Drăgușanu din dreptul fotografiei de familie.

„Nu s-au cunoscut părinții noștri între ei, dar urmează să se cunoască și ei. Eu nu cred nimic până nu văd. Noi suntem într-un stadiu în care trecem deja la fapte. Relația noastră a fost pusă la încercare de câteva ori. Nu mi-a dat motive să fiu geloasă și nici eu lui. El vrea doi băieți. Dacă se întâmplă o să vedeți și voi. Prima dată am putut să mă ascund, dar a doua oară nu știu dacă pot. O să plec din țară și o să vin cu copiii. Pe Alex l-au întrebat anumite persoane dacă eu chiar am avut un copil. I-am arătat poze cu mine însărcinată pe care nu le-am făcut publice, pentru că nu îmi stă în fire. Dacă va mai exista o a doua sarcină, o să fac ce nu am făcut la prima”

