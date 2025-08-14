Ultima oră
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
14 aug. 2025 | 18:01
de Ionuț Vieru

Cum râde Lidia Buble de cei care o critică mereu. Cadoul special pe care și l-a luat din vacanța de lux

Monden
Cum râde Lidia Buble de cei care o critică mereu. Cadoul special pe care și l-a luat din vacanța de lux
Lidia Buble, răspuns cu umor la critici

În era rețelelor de socializare, presiunea de a fi perfect este tot mai mare, iar vedetele se confruntă adesea cu un val de critici și comentarii negative. Cu toate acestea, unii artiști, precum Lidia Buble, preferă să răspundă cu umor și asumare, transformând răutatea gratuită în prilej de amuzament. Cântăreața, care se bucură de o comunitate impresionantă de peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram, a demonstrat recent, printr-o postare din vacanța sa, că ironia poate fi cea mai eficientă formă de a gestiona astfel de situații.

Un cadou special cu un mesaj subtil

În timpul călătoriei sale de lux, Lidia Buble a postat o imagine care a atras imediat atenția fanilor și a presei. Artista a ales să poarte o bască albă, un accesoriu de modă care a stârnit un val de reacții, nu doar pentru stilul său, ci și pentru mesajul subtil pe care l-a transmis. În descrierea imaginii, cântăreața a notat un mesaj sugestiv:

„Mi-am luat bască cu protecție pentru nas”.

Această declarație, aparent simplă, ascunde o poveste de asumare și auto-ironie. Lidia Buble a fost de-a lungul timpului ținta unor comentarii răutăcioase și a unor atacuri legate de mărimea nasului său. În loc să ignore sau să se lase afectată de aceste critici, artista a ales să le răspundă într-un mod ingenios.

Lidia Buble în vacanță

Lidia Buble în vacanță

Relaxare eșuată în Monaco: Lidia Buble, dezamăgită de un masaj scump și ineficient

Vacanța de lux a Lidiei Buble la Monaco a avut parte de un moment neașteptat. Artista, care se confrunta cu dureri la nivelul coloanei cervicale, a decis să se relaxeze la un salon de masaj. A ales un tratament intens, dar rezultatul a fost o dezamăgire totală.

Lidia Buble, momente terifiante pe scenă. Cânta în momentul în care furtuna a oprit concertul Forza Zu: „O rupt tot”
Lidia Buble, declaraţie de iubire rară pentru Horațiu Nicolau. Artista s-a filmat în noua maşină de lux a miliardarului

„Eu nu sunt absurdă, dar mă așteptam să mă apese, să lucreze pe aici pe la gât, să mă repare”, a povestit cântăreața.

Însă, angajata salonului a „mângâiat-o” superficial, iar comunicarea a fost imposibilă din cauza barierei lingvistice. Mai mult, femeia avea unghii lungi și subțiri, care i-au provocat Lidiei zgârieturi pe spate.

„Mă ustura spatele de cât m-a zgâriat cu unghiile,” a spus ea.

La final, după ce a plătit o sumă considerabilă, Lidia Buble a plecat profund nemulțumită.

„Am dat o căruță de bani ca să mă dea o doamnă cu ulei,” a concluzionat artista, care a împărtășit experiența neplăcută pe rețelele de socializare.

