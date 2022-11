Cum protejezi gazonul iarna. Ce trebuie să faci neapărat ca să reziste până la primăvară

Toată vara te-ai bucurat de un gazon frumos, însă acum a venit momentul să îl pregătești și pentru sezonul rece. Din cauza temperaturilor scăzute, gazonul are nevoie de o protecție mai sporită, pentru ca anul viitor să aibă putere să răsară din nou. Cum protejezi gazonul iarna?

Cum protejezi gazonul iarna ca să reziste la temperaturi extreme

Iarna, grădina are nevoie de o îngrijire mai bună, în special gazonul. Așadar, dacă ții cont de întreținerea gazonului conform cerințelor sale, an de an, îl vei ajuta să crească sănătos,viguros și rapid. Practic, îl vei ajuta să crească toleranța la temperaturi extrem de scăzute. Dar haideți să vedem cum protejezi gazonul iarna!

Gazonul are nevoie să se adapteze la schimbările climatice. La temperaturi mici, apare mucegaiul de zăpadă, care este de fapt o ciupercă de vreme rece. De obicei se găsește sub zăpadă, însă daunele provocate de acesta nu se văd decât când vremea începe să se încălzească.

De exemplu, dacă aveți resturi uitate pe gazonul din grădină, primăvara veți observa că s-a format mucegaiul de zăpadă. De aceea, specialiștii recomandă să previi daunele încă din toamnă.

Gazonul trebuie fertilizat toamna

Cum protejezi gazonul iarna. Dacă fertilizezi corect gazonul înainte să scadă temperaturile, există puține șanse să se formeze mucegaiul de zăpadă. În schimb, dacă gazonul a fost afectat de acest mucegai o vreme îndelungată, iarba nu se va mai recupera de la sine și va muri treptat.

Trebuie să țineți minte că un gazon fertilizat târziu va duce la apariția inevitabilă a mucegaiului de zăpadă. De reținut, însă, că gazonul trebuie fertilizat și la începutul primăverii, atunci când ierburile încep să crească activ.

Mucegaiul zăpezii poate fi vizibil ca niște cercuri gri în iarba care încearcă să crească la început de primăvară. Dacă mucegaiul prinde culoarea roz sau gri, acesta poate duce la distrugerea în totalitate a gazonului.

Cum protejezi gazonul iarna. Dacă solul îngheață mai multe zile la rând, acest lucru poate duce la distrugerea totală a rădăcinii ierbii. Dacă acest lucru se va întâmpla, este nevoie să optați pentru un nou gazon când se îmbunățește vremea.

Citește și Cum obții un gazon mai des și verde tot timpul. Trucuri utile pe care nu le știai

Zăpadă protejează gazonul

Dacă observi că zăpada s-a îngrămădit pe gazonul tău, nu o curăța. Specialiștii susțin că stratul de zăpadă acționează ca un strat termoizolant și protejează gazonul împotriva frigului și a gerului năprasnic. Dacă la primăvară observi că au fost porțiuni de gazon neacoperite de zăpadă, este posibil ca în acele locuri, iarba să nu mai fie așa viguroasă ca înainte.

Cum protejezi gazonul iarna. Un alt lucru important de reținut este să calci ușor gazonul atunci când este înghețat. În acest mod nu mai deteriorați profund sistemul radicular. Așadar, este bine să nu călcați sau să plasați obiecte grele pe gazon, pentru că ar putea provoca daune care nu se pot repara decât atunci când pământul nu mai este înghețat.

Dacă vrei ca gazonul tău să fie cât mai protejat în sezonul rece, asigură-te că suprafața gazonului este curată la venirea iernii. De aceea este bine să nu fie frunze moarte pe peluză, iar plantele și buruienile să fie îndepărtate pentru a nu intra în contact cu iarba.

Plantele moarte trebuie îndepărtate de pe gazon și în timpul iernii

Plantele moarte lăsate pe gazon în timpul rece nu duc decât la sufocarea lui, iar primăvara veți observa numeroase pete pe acesta.

Și mușchii pot face mult rău gazonului în timpul iernii, deci trebuie îndepărtați. Atenție, însă! Mușchii nu trebuie scoși când sunt vii, pentru că astfel se vor împrăștia sporii în toată grădină. Aceștia trebuie lăsați să se usuce, după care îi poți scoate cu ajutorul unei greble. Pentru a evita pe viitor apariția lor, trebuie să descoperi cauza și să acționezi din timp asupra ei.